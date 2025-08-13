Nicușor Dan a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Volodimir Zelenski. Discuția a fost făcută publică

Nicușor Dan l-a sunat pe Volodimir Zelenski, cu doar câteva zile înaintea negocierilor de pace pe care ar urma să le poarte Donald Trump și Vladimir Putin. Șeful statului a dezvăluit public ce a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei. Află, în articol, toate detaliile!

Marți, 12 august 2025, Nicușor Dan a anunțat că a avut o convorbire telefonică extrem de importantă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat în contextul informațiilor apărute conform cărora Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să poarte negocieri de pace. În cele din urmă, președintele Ucrainei l-a invitat pe șeful statului să meargă în vizită la Kiev anul acesta, iar el a acceptat.

Ce au discutat Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Nicușor Dan a dezvăluit public ce a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului a precizat că i-a prezentat omologului său punctul lui de vedere în ceea ce privește nevoia unei păci cuprinzătoare și durabile în Ucraina, susținând că atrocitățile zilnice ale Rusiei trebuie să înceteze.

Mai mult decât atât, cu acest prilej, Nicușor Dan a acceptat și invitația de a merge într-o vizită oficială la Kiev. Președintele României urmează să se întâlnească, în toamna acestui an, cu Volodimir Zelenski.

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Zelensky. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Trebuie să se ajungă la pace cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei. Am acceptat invitația președintelui Zelensky de a vizita Kievul în această toamnă”, a scris Nicușor Dan, pe X.

De asemenea, tot marți, Nicuşor Dan a salutat eforturile lui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Șeful statului a mai preciat că a semnat, alături de ceilalți lideri europeni, o declarație comună de pace.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a scris președintele României, pe Facebook.

Citește și: De la concert, direct pe iarba verde! Nicușor Dan și familia lui s-au plimbat în natură și au salutat… lebedele!