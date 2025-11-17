Acasă » Știri » Nicușor Dan a tras concluzia tristă: ”Românii o duc mai rău, față de acum 6 luni”

Nicușor Dan a tras concluzia tristă: ”Românii o duc mai rău, față de acum 6 luni”

De: Irina Vlad 17/11/2025 | 12:23
Nicușor Dan a tras concluzia tristă: ”Românii o duc mai rău, față de acum 6 luni”
Nicușor Dan/ sursă foto: Profimedia

După mai bine de 3 luni de când primul pachet cu măsurile de austeritate a intrat în vigoare, Nicușor Dan face o serie de declarații controversate. Șeful statului ește conștient că românii o duc mai rău, față de acum 6 luni, dinainte de măsurile fiscale. 

În cadrul unei emisiuni TV, președintele României a vorbit despre efectele măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Comparativ cu traiul pe care românii îl aveau înainte de perioada reformei administrative, Nicușor Dan ținut să subliniezae că nivelul de trai al românilor a scăzut.

Nicușor Dan: ”Românii o duc mai rău în momentul ăsta”

Cea mai mare parte a măsurilor de austeritate cuprinse în cele trei pachete de creștere a taxelor s-a resimțit puternic în buzunarele românilor, în special din cauza creșterii TVA și a accizelor. Președintele României recunoaște că inflația de 1o% are un impact major în cazul românilor care erau erau deja la limită cu veniturile.

”Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău în momentul ăsta față de acum, să zicem, șase luni. Faptul că avem o inflație de 10 la sută înseamnă că fiecare român cumpără cu 10 la sută mai puțin decât putea să cumpere, și pentru unii dintre ei, care erau la limită, asta este chiar foarte dificil.

Pe de altă parte, noi vorbim ca societate, administrație în întregime. Am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, de bănci, iar oamenii ăștia au spus: ‘Nu reduceți deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alții dintre noi vă vor împrumuta și mai scump’.

Deci intram într-un cerc vicios, iar consecința era că nu aveam o inflație de 10 la sută, puteam avea o inflație de 20–30 la sută în momentul în care firme, bănci, investitori s-ar fi retras din România.

Era nevoie de niște măsuri într-un termen scurt. Poate o parte dintre ele puteau fi făcute altfel – ăsta e un calcul pe care economiștii îl fac mereu. Cert este că trebuia să se întâmple ceva”, a spus președintele.

