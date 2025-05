Nicușor Dan, primele declarații după ce a câștigat alegerile prezidențiale 2025. Mesajul transmis românilor din diaspora: ”Avem de construit o Românie împreună!”

Nicușor Dan a făcut primele declarații după ce a câștigat alegerile prezidențiale 2025. Președintele ales este profund recunoscător pentru victorie! Iată ce mesaj a transmis românilor din diaspora!

Nicușor Dan a susținut un discurs în care a mulțumit tuturor românilor care au contribuit la această victorie. Președintele ales a spus că acest rezultat este meritul miilor de oameni care s-au implicat în această campanie.

Președintele ales a subliniat că România începe o nouă etapă și este nevoie de participarea tuturor celor ce vor o țară mai bună. Nicușor Dan a făcut apel la implicare civică, spunând că România are nevoie de oameni noi în politică, dar și de specialiști care să se implice în politicile publice.

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România”, a declarat el.