Nicușor Dan se teme de fraudă la numărarea voturilor! Anunțul de ULTIMA ORĂ, după închiderea urnelor

Primar general al Capitalei și candidat la Alegerile Prezidențiale, Nicușor Dan a făcut primele declaraţii după ce s-au afişat primele date ale alegerilor. Candidatul la prezidenţiale a ținut să precizeze că votanții nu ar trebui încă să sărbătorească, pentru că rezultatele exit-poll-ului actual este de ora 19.00.

Primele estimări ale rezulatatelor acestui prim tur de Alegeri Prezidențiale 2025 au fost publicate la închiderea urnelor, adică la ora 21:00. Sunt rezultatele obținute, de regulă, din date colectate de institute de sondare până la ora 19:00.S-a votat masiv în secțiile de vot din diaspora. Românii s-au mobilizat într-un număr impresionant şi s-au dus decişi la urne pentru a-şi alege viitorul preşedinte

Nicușor Dan, primele declarații după afișarea exit-poll

Primarul General al Capitalei a făcut primele declarații după afișarea exit-poll-urilor.

„Democrația este despre comunități, cu problemele lor, cu aspirațiile lor și vreau să felicit în această seară comuntățile de votanți ale tuturor. Vreau să le mulâumesc personalităților publice care m-au susținut. Miilor de oameni care au donat din buzunarul lor pentru ca această campanie să aibă loc, echipei cu care am colaborat. A fost pentru mine o onoare să lucrăm împreună și sper să o facem în turul 2. Să ne raportăm cu prudență la rezultatele exit poll-ului, să așteptăm numărătoarea voturilor. Vreau să mulțumesc în avans reprezentanților tuturor partidelor din secțiile de votare și vreau să-i rog să asigure o numărătoare corectă. În opinia mea este un nou început și avem responsabilitatea să-l facem în mod corect.

De asemenea, Primarul General al Capitalei a ținut să precizeze că votanții nu ar trebui încă să sărbătorească, pentru că rezultatele exit-poll-ului actual este de ora 19.00.

Primarul General al Capitalei a votat pentru speranță pentru viitor

Întrebat care ar fi prioritățile sale în momentul în care va ajunge președinte, Nicușor Dan a pus accent pe legătura cu partidele pro-occidentale. De asemenea, a ținut să menționeze că își dorește ca USR să fie la guvernare.

„Prioritățile imediate ar fi evitarea falimentului, adică managerierea deficitului pe care România îl are. Am făcut asta la Primăria Capitalei acum patru ani și bineînțeles, o discuție onestă, directă cu cele patru partide pro-occidentale din Parlament ca să vedem care este formula de Guvern care să satisfacă încrederea românilor”, a declarat Primarul General al Capitalei pentru B1 TV.

Întrebat cine ar putea fi viitorul premier al țării, Nicușor Dan a declarat: „Mi-aș dori USR la guvernare pentru că este nevoie de un echilibru între stânga și dreapta. Este nevoie de reducere de cheltuieli, e nevoie de promovarea muncii și respectarea legii, iar partidele de dreapta sunt mai determinate să aplice tipul acesta de reforme”, a mai declarat Primarul General al Capitalei.

Nicușor Dan a declarat la ieșirea din secția de votare că a votat pentru speranță și pentru un nou început în România.

„Am votat pentru mulţi oameni tăcuţi, cinstiţi, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranţă, pentru un nou început pentru România, o ţară care are oameni capabili şi aici, şi în diaspora, şi în Republica Moldova, capabili să facă din ţara asta ceea ce merită. Am votat cu realism pentru că România trăieşte un moment dificil şi nu ne putem aştepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Şi am votat pentru dreptate şi pentru acel candidat care să poată face dreptate pentru România”, a declarat primarul General al Capitalei, la ieşirea din secţia de votare.