Nicușor Dan și uluitorul său program: omul acesta chiar nu muncește! Primarul General și candidatul la Președinție e unul dintre cei mai relaxați bugetari

Nicușor Dan pare să caute încă rețeta omului fericit. Cu fericirea, spun unii precum Osho, te întâlnești atunci când găseșți echilibrul între familie, carieră și timpul personal. Acel timp ”tu cu tine!” Învățații ne învață și pe noi să nu lăsăm nimic deoparte! Cele trei planuri ar împlini pe oricine. Iar Nicușor Dan se străduiește să afle calea corectă printre toate aceste coordonate ale fericirii și să răzbească și el.

Așa că încearcă să se dedice și familiei, mai trece și pe la cabinetul de Primar General, dar își rezervă vreme și pentru… pofta inimii. În cazul lui, un familist fără antecedente, ”pofta inimii” e altceva decât rostește o celebră melodie. Dar vă dezvăluim imediat despre ce este vorba!

Plecând de la situatia dezastruoasa a Capitalei, de la trafic la apă – căldură, la infrastructură ne-am întrebat ce-o face Primarul General al Capitalei la începutul unei săptămâni de muncă. Realizările, știm cu totii, sunt la pământ. Ce-o face el, cu ce se ocupă, de fapt?

Astfel, că la sfârșitul anului trecut, CANCAN.RO l-a fotografiat, în timp ce trebuia, teoretic, să se afle la birou, iar surprizele n-au întârziat să apară. Vedeți totul, pas cu pas, mai jos!

CANCAN.RO l-a surprins pe Nicușor Dan relaxat ca nimeni altul, în două zile consecutive! În timpul în care trebuia, în teorie, să fie la locul de muncă de la 08:00 ca toți cei plătiți din fonduri publice, Primarul Capitalei a decis că este timpul de o mică schimbare în program și că atribuțiile sale pot fi puse pe pauză în detrimentul unei… shaorme, dar și al copiilor, pe care cineva trebuia să-i ducă fie la școală, fie la grădiniță! Și să-i și aducă!

Să vă relatăm, pas cu pas, ce a făcut Nicușor Dan în zilele la care ne referim, când, în mod firesc, ar fi trebuit să fie la job-ul de stat în prima parte a zilei! Acolo unde are un maldăr de probleme, dar și de angajamente luate încă din perioada campaniei și de care încă nu s-a apucat. Nu am ”inventariat” dintre acestea decât metroul de suprafață, 15 mari parcări în jurul Capitalei, extinderea/optimizarea rețelei de transport public, semaforizarea inteligentă ori centura verde a Bucureștilor. Acestea să mai aștepte. Deocamdată, Nicușor are alte priorități, așa cum vă vom arăta. Evident, toate promisiunile au fost simple păcăleli, din moment ce cu prima ocazie s-a decis să candideze la altă funcție 🤷‍♂️. Asta și după tămbălăul cu Referendumul, fără de care, vezi Doamne, nu putea face nimic. 😂 Shtouri pure.

A parcat, ca băieții, pe trecerea de pietoni

Luni 16.12.2024

Ora 09:59 Nicușor Dan și soția pleacă ușor de acasă cu mașina personală, un Renault Clio, și se îndreaptă către școala fiicei lor, aflată în zona Cotroceni. De remarcat fularul lui Nicușor, cu renii care se zbenguiesc pe lâna lată, călduroasă, un model de accesoriu tare reușit.

Ora 10:15 Cei doi soți ajung la școala fetiței lor.

Ora 10:43 Cei doi pleacă de la școală și, pe drum spre casă, realizează că au uitat ceva acolo, așa că se întorc la școală. Nicușor Dan oprește mașina cât timp soția coboară și intră în școală pentru a recupera ce a uitat. Revine la mașina și merg împreună acasă.

Ora 11: 50 Ajung acasă, soția rămâne acolo, iar el pleacă din nou.

Ora 12:00 Nicușor revine la școală pentru a-și lua fiica.

Ora 12:50 Acasă ajunge un curier cu mâncarea, iar soția Primarului iese să ridice comanda.

Ora 13:54 Nicușor Dan pleacă singur de acasă și merge, în sfârșit, la Primăria Capitalei.

Ora 14:45 Ajunge la Primarie.

Două ore mai târziu, pleacă de la Primărie, semn că munca îl epuizează destul de rapid. Probabil, are nevoie de o nouă vacanță la mare, la soare, pe colăcel. Dacă nu vă mai amintiți vacanța lui de pomină, despre care scriam vara trecută, vă invităm să revedeți AICI imaginile de senzație realizate de CANCAN.RO.

O shaorma cu de toate pentru Primarul Bucureștiului, vă rugăm!

Marti 17.12.2024

Ora 09:00 Îmbrăcat fix la fel ca în prima zi, Nicușor Dan pleacă de acasă cu un Clio alb și merge la școala fiicei, unde o și lasă pe aceasta, apoi pleacă la grădinița fiului.

Ora 09:22 Lasă copilul la grădiniță și merge către Primărie. Unde stă mai puțin de o oră.

Ora 11:28 Pleacă de la Primăria Capitalei și, destul de rapid, ajunge la școala fiicei, de unde o ia.

Ora 11:56: Nicușor Dan și fiica sa ajung în zona spitalului Colțea, unde parchează pe o străduță, coboară amândoi din mașină și se opresc la o shaormerie stradală.🌯 Acolo, Primarul General avea să se întâlnească cu… ”pofta inimii”. Căci a comandat două shaorme. Una pentru fiică, cealaltă pentru el. E drept că fetița s-a năpustit asupra shaormei, în timp ce Nicușor s-a abținut și a vrut să se retragă în intimitate cu ”pofta inimii” lui. A refuzat să mai ia prânzul în public, așa cum a luat cina pe bordură în vacanță (PUTEȚI GĂSI AICI IMAGINILE SENZAȚIONALE!), și a cerut shaorma la pachet. 😂😂😂 Ulterior, cei doi au mers către Primăria Capitalei. N-au zăbovit mult, tot aproape o oră, după care a repezit-o pe fetiță acasă, și după, ziua a fost ocupată cu prezențe ca invitat la mai multe televiziuni.

Probabil inspirat de Clotilde Armand, care și-a scurtat singurică programul de la job-ul de stat (VEZI AICI!), Nicușor Dan știe cum să își facă viața de boier familist. Și cum să evite munca. Probabil, Cotroceniul i s-ar potrivi mai bine. 🤷‍♂️ Și s-ar nimeri și pentru București un Primar General care măcar să lucreze programul normal. Nu mai mult.

