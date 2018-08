Nicușor Stan se lansează în modă!

Unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din România este pus pe fapte mari. După ce s-a impus în domeniul de wedding-planning și mai nou a luat cu asalt domeniul imobiliar, afaceristul intenționează să își lanseze propria colecție de haine.(CITEȘTE ȘI: “REGII DISTRACȚIILOR” AU FĂCUT RAVAGII: AU CERUT SĂ LE FIE ADUSE LA MASĂ 200 DE STICLE DE ȘAMPANIE CU MACARAUA!)

Nicușor Stan, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din România, căci despre el este vorba, intenționează să se lanseze într-o nouă afacere. Inspirat de pasiunea tinerei sale iubite, afaceristul dorește să lanseze o colecție personalizată de haine ce este dedicată exclusiv bărbaților cu stil.

”Îmi doresc să intru în lumea asta a modei. Am avut o tentativă acum câțiva ani când am dorit să îmi deschi un atelier de haine bărbătești. Majoritatea bărbaților apreciază stilul meu vestimentar și am zis că este momentul să fac ceva bun în acest domeniu. Cu toate că în familie mi-a luat-o altcineva înainte nu am renunțat la acest plan. Nu exclud varianta ca să îmi prezint noua colecție în cadrul unei gale de succes, dar mai întâi trebuie să termin proiectul imobiliar”, ne-a declarat Nicușor Stan.