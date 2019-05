Nikol Varga, emoție prin dans contemporan: ”Esti stăpâna fiecărei mișcări pe care o execuți”

Anul trecut, Nikol a devenit campioană mondială la proba solo – Dans Contemporan, în cadrul Campionatului Mondial „Dans World Finals”, competiție ținută în Croația, și vicecampioană la gimnastică acrobatică, în cadrul aceleiași competiții.

”E o fetiță foarte muncitoare, foarte ambițioasă. in momentul in care a intrat pe scena sa danseze totul s a schimbat. Are antrenament de două ore de cinci ori pe săptămână. Se întâmplă ca antrenoarea să fie bolnavă și ea să se supere că nu merge la antrenament. Visul ei a fost să ajungă la ”Românii au talent” și când a auzit că a ajuns în semifinală țipa prin casă, nu-i venea să creadă. Tot timpul îi spun că sunt mândră de ea și o susțin întotdeauna”, spunea mama fetiței.

În iunie, la un concurs european, care a avut loc în Brașov, Nikol a obținut locul I la dans contemporan și locul I la gimnastică acrobatică, plus premiul special pentru dans contemporan. La 3 ani a început dansul sportiv, dar nu i-a plăcut, era mai mult atrasă de gimnastică acrobatică, așa că părinții au înscris-o la gimnastică la vârsta de 4 ani. De doi ani, Nikol face dans contemporan.

”M-ai impresionat în seara asta si o sa spun de ce. Pentru că ai făcut o piruetă… e fantastic să văd câtă forță interioară există în acest trup de copil și cum reușești să transformi corpul într-un instrument care să exprime ceea ce simți. Mi se pare fantastic cum reușești să decizi foarte bine direcția, ai un dans matur pentru vârsta ta. Esti stăpâna fiecărei mișcări pe care o execuți”, a spus Mihai Petre.

”Pentru mine e absolut extraordinar când văd copii. Cum faceți ieșirea din concentrare înapoi în copilărie. Erai concentrată, erai un personaj, aveai o mimică și acum esti o zână micuță. Pentru prima dată am văzut ce este și ce înseamnă argintul viu”, a spus Florin Călinescu.

”Singurul lucru pe care l am sesizat și eu la ea, ca și la toți copiii care au venit la ”Românii au talent”… e o maturitate în ea pe care n-ai cum să nu o observi”, a spus Andi Moisescu.

”Este uimitor pentru un copil de 9 ani să facă o asemenea performanță. Mă șochează chestia asta. Felicitări pentru tot ce faci și pentru pasiunea ta!”, a spus Andra.