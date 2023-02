Nimeni nu s-ar fi gândit la asta! La ce meserie visa Teo Trandafir: „Aveam altceva în cap”

Teo Trandafir este un nume cu rezonanță în televiziunea românească. Vedeta Tv a făcut istorie, iar de-a lungul timpului a bifat mai multe tipuri de emisiuni și a trecut pe la mai multe posturi de televiziune. Analizând succesul pe care l-a avut, pare că Teo Trandafir și-a dorit să facă mereu asta și a muncit mult. Însă, vedeta avea alte planuri la început de drum. La ce meseria visa Teo Trandafir?

Teo Trandafir a muncit mult pentru ce are acum, însă a mărturisit că nu asta și-a dorit mereu să facă. Se pare că vedeta visa la o altă meserie, dar viața a dus-o într-o altă direcție. Mai exact, Teo Trandafir visa să devină cântăreață. O adora pe Angela Similea și își dorea să fie precum ea. Însă, visul de a ajunge pe scenă s-a spulberat, iar Teo Trandafir a început cu pași mici, dar siguri, o carieră în televiziune.

„Niciodată. S-a întâmplat. Eu nu am crezut vreodată că voi ajunge aici, pentru că eu am făcut întotdeauna pași mici privind în jos să nu mă împiedic. Și m-am trezit că făcând mulți pași mici, mulți pași mici, am ajuns într-un loc pe care deja nu-l mai recunoșteam și m-am trezit cu emisiunea care îmi purta numele. Dintr-o dată așa s-a întâmplat, fără să am speranțe foarte mari. Eu voiam să fiu cântăreața, îmi doream să fiu Angela Similea, aveam alte lucruri în cap”, a declarat Teo Trandafir, în cadrul propriei emisiuni.

Teo Trandafir, ritual înainte de a intra în direct

Teo Trandafir lucrează de ani de zile în televiziune, iar de-a lungul timpului și-a dezvoltat un ritual pe care îl face mereu înainte de a intra în direct. Totul începe de acasă, iar de fiecare dată vedeta trebuie să respecte câteva reguli: se machiază începând de la același ochi și se încalță începând de la același picior. Mai apoi, chiar înainte de a da drumul la treabă, Teo Trandafir spune de fiecare dată o rugăciune.

„De fiecare dată când pregătim emisiile suntem relaxați, râdem, ne dam idei unii celorlalți. Suntem în același timp și foarte atenți și focusați pe ceea ce facem.

Referitor la ritual, cred că fiecare prezentator de televiziune are unul. Eu, de exemplu, mă machiez începând de la același ochi și mă încalț începând de la același picior. Am o rugăciune pe care o spun de fiecare dată înainte de a intra în emisie”, a declarat Teo Trandafir.

