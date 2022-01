Nimeni nu știa asta. Augustin Viziru a furat dintr-un magazin din Anglia

Augustin Viziru a recunoscut că a furat dintr-un magazin, în timpul în care se afla în Anglia. Actorul a mărturisit că a fost prins și că nu a mai făcut asta de atunci.

Invitat în cadrul unui podcast, Augustin Viziru a mărturisit ce fapte rele a făcut în adolescență. Aflat în Marea Britanie, la vârsta de 16 ani, actorul a furat dintr-un magazin. Cu toate că tatăl lui i-a spus să nu recurgă vreodată la gestul de a fura, el nu și-a ascultat părintele.

Augustin Viziru a povestit că a furat o singură dată în viața sa. Actorul se afla în Anglia, alături de mai mulți copii, pe vremea când pleca în turnee de fotbal, cu tatăl său.

CITEȘTE ȘI: AUGUSTIN VIZIRU A VORBIT DESCHIS DESPRE DEPENDENȚA SA DE JOCURILE DE NOROC: ”AM PIERDUT FOARTE MULȚI BANI, MĂ ÎMPRUMUTAM ȘI LA CĂMĂTARI”

Augustin Viziru a furat un tac de snooker

Primul și singurul lucru furat de către Augustin Viziru a fost un tac de snooker, deoarece artistul era pasionat de biliard și își petrecea foarte multă vreme jucându-se, mai ales snooker.

”Țin minte și acum că era un perete mare numai cu walkman. A trecut tot valul de echipe, că erau și rezerve, 22 de copii, și au mai rămas vreo 10 sau 12 care se bălăngăneau așa pe raft.

Toată lumea a început să fure de acolo. Și am ajuns în Anglia și eu acum zic că îmi era așa…nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard. Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb.

Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii. L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea… Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc”, a povestit actorul, în cadrul podcastului susținut de Radu Țibulcă.

VEZI ȘI: DE ASTA FACE „MIȘTO” BIANCA DRĂGUȘANU DE EA! CUM A PRINS-O AUGUSTIN VIZIRU PE OANA MAREȘ ÎNȘELÂNDU-L CU COSMIN NATANTICU