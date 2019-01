Nimeni nu știa asta! Cabral Ibacka mai are două prenume. Unul este de moldovean veritabil

Toată lumea îi spune Cabral. Este o vedetă care pare a avea doar un singur nume, cel cu care s-au obișnuit fanii și care a devenit atât de cunoscut în showbiz. Spre surprinderea generală, Cabral nu este doar Cabral și atât. Iar unul dintre cele două prenume ale sale provoacă o teribilă surpriză!

Ibacka Dzabana Neculai Cabral este numele cunoscutei vedete, iar prenumele Neculai – derivând de la Nicolae – este unul de… moldovean veritabil și, totodată, încărcat de semnificații spirituale.

Sfântul Nicolae este icoană bunătății și a dărniciei. Se trăgea din părinți creștini și bogați, dar după moartea acestora și-a împărțit întreagă avere săracilor și s-a călugărit. Ajungând Mitropolit, Sfântul Nicolae se ocupă mai mult decât oricine de soartă celor necăjiți, ajutându-i cu merinde și bani, cu sfaturi și rugăciuni. Sfântul Nicolae este patronul și ocrotitorul copiilor, care așteaptă în fiecare an daruri de ziua acestuia, pe 6 decembrie. O parte din sfintele sale moaște se află la Biserică Sf. Gheorghe – Nou din centrul Bucureștiului, loc de permanent pelerinaj pentru credincioșii români din întreagă țara și nu numai. Sfântul Nicolae este ocrotitorul marinarilor, al pescarilor și al celor ce călătoresc pe ape.

Cabral Dzabana Neculai Ibacka este prezentator de televiziune, actor, antrenor de Tae Bo și fost luptător de kickboxing. El este vicecampion european la kickboxing (1994).

Cum au ales Cabral și Andreea numele fetiței

După mai multe discuții, cei doi părinți au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește… numele fiicei lor nou născute. Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, a contribuit esențial la alegerea numelui, dat fiind faptul că ea a propus ca numele surorii sale să fie Namiko Ibacka. Numele ales de Inoke i-a surprins plăcut pe Andreea și Cabral, astfel că hotărârea a fost luată și nu va mai fi schimbată. Nu a fost o decizie facilă, transmite Andreea pe blogul ei. Au fost consultate sute de liste cu prenume, ”de toate originile și rezonanțele”.

„După sute de liste cu prenume parcurse din scoarță în scoarță, de toate originile și toate rezonanțele. Toate „nepotrivite”. (…) Dar lunile au tot trecut, lăsând căutările noastre în același punct. Punctul în care n-aveam nici măcar o listă scurtă pe care să punem mâna în drum spre maternitate. Doar câteva preferințe de-ale mele (nici alea sigure) și alte câteva preferințe de-ale lui taică-su. (…) Așa se face că ne-am hotărât asupra prenumelui abia după ce am născut. Cu toate că sugestia venise de ceva vreme de la Inoke, sora mai mare. Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta”, a scris Andreea Ibacka pe blogul personal.