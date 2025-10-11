Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather

Vremea se schimbă radical în decembrie 2025! Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în Capitală. Așadar, bucureștenii trebuie să se aștepte la o lună friguroasă. Află, în articol, ce au transmis specialiștii despre începutul iernii!

Începutul lunii octombrie a fost marcat de instabilitate atmosferică, iar bucureștenii s-au confruntat cu vijelii puternice. Începând de vineri, 10 octombrie 2025, vremea s-a încălzit semnificativ în Capitală, iar temperaturile au urcat chiar și până la 20 de grade Celsius. Meteorologii Accuweather au anunțat temperaturi mult mai ridicate față de media acestei luni, însă temperaturile scăzute și fenomenele meteo extreme vor reveni.

Cum va fi vremea în decembrie 2025, în București

Începutul lunii decembrie aduce o răcire drastică, potrivit meteorologilor Accuweather. Mai mult decât atât, în primele zile lunii sunt așteptate ploi și ninsori, cu maxime de 3- 4 grade Celsius și minime cuprinse între -4 și -1 grade.

Mai mult decât atât, în data de 7 decembrie 2025, specialiștii au anunțat burniță și ploaie îngheţată. De asemenea, în a doua săptămână a lunii maximele vor scădea până la 2 grade Celsius, iar minimele vor fi de -5 grade.

Conform prognozei meteo actualizate de specialiștii Accuweather, bucureștenii scapă de fenomenele meteo extreme spre finalul lunii, însă termometrele vor continua să arate temperaturi scăzute, specifice iernii.

Meteorologii au mai anunțat ploaie doar în data de 27 decembrie 2025. În ultimele zile ale acestei luni, temperaturile maxime se vor încadra 0 și 3 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -3 și -8 grade.

Andreea Esca, furioasă după toate avertizările cu ciclonul Barbara

O mare parte din țară a fost sub avertizări de ploi puternice, vijelii și ninsori viscolite la munte. Meteorologii au anunțat faptul că cele mai afectate de ciclonul Barbara vor fi cinci județe, printre care și Capitala. Dacă în Constanța scenariile chiar s-au adeverit, bucureștenii nu au avut parte decât de o simplă ploaie. Mulți s-au arătat revoltați de alarmele false, iar Andreea Esca a reacționat.

„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestora, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Și treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. (…) Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costă economia”, a scris Andreea Esca pe Facebook.

Citește și: Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Schimbare radicală a vremii în București, după „ciclonul” care nu a fost