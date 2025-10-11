Acasă » Știri » Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather

Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Irina Rasoveanu 11/10/2025 | 08:54
Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather

Vremea se schimbă radical în decembrie 2025! Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în Capitală. Așadar, bucureștenii trebuie să se aștepte la o lună friguroasă. Află, în articol, ce au transmis specialiștii despre începutul iernii!

Începutul lunii octombrie a fost marcat de instabilitate atmosferică, iar bucureștenii s-au confruntat cu vijelii puternice. Începând de vineri, 10 octombrie 2025, vremea s-a încălzit semnificativ în Capitală, iar temperaturile au urcat chiar și până la 20 de grade Celsius. Meteorologii Accuweather au anunțat temperaturi mult mai ridicate față de media acestei luni, însă temperaturile scăzute și fenomenele meteo extreme vor reveni.

Cum va fi vremea în decembrie 2025, în București

Începutul lunii decembrie aduce o răcire drastică, potrivit meteorologilor Accuweather. Mai mult decât atât, în primele zile lunii sunt așteptate ploi și ninsori, cu maxime de 3- 4 grade Celsius și minime cuprinse între -4 și -1 grade.

Mai mult decât atât, în data de 7 decembrie 2025, specialiștii au anunțat burniță și ploaie îngheţată. De asemenea, în a doua săptămână a lunii maximele vor scădea până la 2 grade Celsius, iar minimele vor fi de -5 grade.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Conform prognozei meteo actualizate de specialiștii Accuweather, bucureștenii scapă de fenomenele meteo extreme spre finalul lunii, însă termometrele vor continua să arate temperaturi scăzute, specifice iernii.

Meteorologii au mai anunțat ploaie doar în data de 27 decembrie 2025. În ultimele zile ale acestei luni, temperaturile maxime se vor încadra 0 și 3 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -3 și -8 grade.

Prognoza meteo pentru București, în decembrie 2025/ Sursa foto: Accuweather

Andreea Esca, furioasă după toate avertizările cu ciclonul Barbara

O mare parte din țară a fost sub avertizări de ploi puternice, vijelii și ninsori viscolite la munte. Meteorologii au anunțat faptul că cele mai afectate de ciclonul Barbara vor fi cinci județe, printre care și Capitala. Dacă în Constanța scenariile chiar s-au adeverit, bucureștenii nu au avut parte decât de o simplă ploaie. Mulți s-au arătat revoltați de alarmele false, iar Andreea Esca a reacționat.

„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestora, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră.

Și treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. (…) Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costă economia”, a scris Andreea Esca pe Facebook.

Citește și: Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Schimbare radicală a vremii în București, după „ciclonul” care nu a fost

Tags:
Iți recomandăm
Cele 4 legume care sunt mai sănătoase dacă sunt congelate. Conțin mai mulți nutrienți
Știri
Cele 4 legume care sunt mai sănătoase dacă sunt congelate. Conțin mai mulți nutrienți
Au apărut două noi meserii în România. Cei care le practică deja intră în legalitate
Știri
Au apărut două noi meserii în România. Cei care le practică deja intră în legalitate
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
Mediafax
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Gandul.ro
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile Olimpice din 2026
Adevarul
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile...
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
Digi24
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură...
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen”
Click.ro
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
Digi 24
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
Ilie Bolojan a rezolvat pensiile magistraților: Sunt cuprinse în PNRR
Digi24
Ilie Bolojan a rezolvat pensiile magistraților: Sunt cuprinse în PNRR
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor doi soți imediat cum au aterizat
kanald.ro
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
kfetele.ro
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Val de ironii la adresa Poliției, după
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Fanatik.ro
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce...
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai mulți bani a fost făcută într-un loc important din România
Fanatik.ro
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i...
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în instalaţie toată viaţa
Capital.ro
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Decizie privind restanțele la întreținere: Ce trebuie să facă proprietarii și administratorii de bloc
Capital.ro
Decizie privind restanțele la întreținere: Ce trebuie să facă proprietarii și administratorii de bloc
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
evz.ro
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
Gandul.ro
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata...
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
as.ro
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies...
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
Fiica lui Igor Cuciuc nu era doar o elevă, era un suflet rar. Ce NU va putea uita niciodată dirigintele Andreei Cuciuc și ce a simțit în ultimele zile ale elevei sale:
radioimpuls.ro
Fiica lui Igor Cuciuc nu era doar o elevă, era un suflet rar. Ce NU...
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea”
Fanatik.ro
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a...
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa 140.000.000 de euro. „Banii jos! Se va da din generație în generație”
Fanatik.ro
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 4 legume care sunt mai sănătoase dacă sunt congelate. Conțin mai mulți nutrienți
Cele 4 legume care sunt mai sănătoase dacă sunt congelate. Conțin mai mulți nutrienți
Au apărut două noi meserii în România. Cei care le practică deja intră în legalitate
Au apărut două noi meserii în România. Cei care le practică deja intră în legalitate
Test de inteligență | 3 diferențe în jumătate de minut: Le puteți găsi pe toate?
Test de inteligență | 3 diferențe în jumătate de minut: Le puteți găsi pe toate?
De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu, după 6 ani de căsătorie. Adevărul despre primul mariaj ...
De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu, după 6 ani de căsătorie. Adevărul despre primul mariaj al concurentei Asia Express 2025
BANC | Bubulina vrea să-i spună lui Bulă că bagă divorț
BANC | Bubulina vrea să-i spună lui Bulă că bagă divorț
Horoscop 11 octombrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate despre bani
Horoscop 11 octombrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate despre bani
Vezi toate știrile
×