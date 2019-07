Noi detalii cazul tinerei din Vâlcea care și-a dat demisia și apoi s-a sinucis. O prietenă a povestit ce i-a spus Diana înainte de tragedie: Șeful a…

Întreaga comunitate în care Diana, tânăra din Râmnicu Vâlcea locuia, este în stare de șoc de când au aflat că ea și-a pus capăt zilelor. Recent au apărut noi detalii în cazul său: una dintre prietenele sale a dezvăluit amănunte halucinante pe care femeia de 23 de ani i le-a povestit înainte de tragedie. Primarul localității Păuseşti-Otăsău a tras un semnal de alarmă pe o rețea de socializare, unde a postat un mesaj emoționant.

Lori, una dintre prietenele Dianei, a mărturisit într-un comentariu lăsat pe Facebook cum a decurs ultima lor discuție despre locul ei de muncă. Tânăra i-a dezvăluit și care a fost motivul pentru care a îndurat toate umilințele din partea șefului ei. Mai mult, ea a subliniat că acesta ar fi împiedicat-o pe Diana să se mute la o altă sucursală a aceleiaşi bănci din Vâlcea, obligând-o să semneze un act de încetare pe cale amiabilă a relaţiilor de muncă.

“Va aduc la cunostinta ceea ce mi-a povestit iié Catrina Diana acum doua saptamani: faptul ca si-a dat recent demisia de la bancă din cauza ca seful ei a macelarit-o psihic pana la depresie, zilnic, timp de un an de zile!!! Am intrebat-o de ce nu a plecat de acolo mai demult! Mi-a raspuns ca vrut sa indeplineasca stagiul de un an si imediat ce a implinit acel termen si-a dat demisia… mi-a mai povestit ca baiatul cu care Diana vorbea de ceva vreme si erau impreuna se saturase sa o auda zilnic cum povestea de cele intamplate la servici si despre felul in care o trata acel individ!”, este comentariul lăsat de Lori la postarea primarului comunei Păunești-Otăsău.

Primarul comunei Păuseşti-Otăsău, mesaj alarmant în memoria Dianei

“Depresia… Dragi parinţi, dragi dascăli, o spun de câţiva ani public, faceţi tot ce vă stă în puteri să vedeţi mereu copii fericiţi la şcoala şi acasă! Noi privim mereu copii, prin ochii adultului! Încercaţi, va rog din suflet, să priviţi mereu copii prin ochii copilului din fiecare dintre noi! Există în sufletul nostru, un colţ unde ne simţim tot copil!! Orice asemenea traumă în copilăria lor, poate deveni mai târziu o dramă! În ceea ce ma priveşte, azi am discutat şi am hotărât cu directorul Şcolii Gimnaziale Păuseşti, să propunem Consiliului Local Păuşeşti, la prima şedinţa, alocarea sumelor necesare, pentru achiziţia în condiţiile legii, a seviciilor de consultanţă de psihologie pentru copii noştri din Păuseşti”, a scris Cătălin Avan, primarul localităţii din județul Vâlcea.

Aflată în abisul depresiei, Diana s-a spânzurat după ce în aceeaşi zi a petrecut cu părinţii ei la un grătar. Tânăra mai are o soră, care a suferit un șoc când a aflat despre drama care s-a abătut asupra familiei sale.