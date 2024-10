Noi detalii despre dispariția misterioasă, pentru o zi, a fetei de 18 ani! Mama ei face dezvăluiri cutremurătoare: ”A venit fără unghii și cu părul tuns în formă de V!” Au pus-o pe perfuzii

Misterul dispariției unei tinere de 18 ani din apropierea blocului în care locuiește se adâncește. Fata, care stă într-un cartier rău famat din Sectorul 5, a fost găsită după o zi de la dispariție, pe o bancă din Călugăreni. Mama acesteia nu știe nici acum ce s-a întâmplat cu fiica ei. Cert este că A.M. se afla într-o stare deplorabilă. Purta alte haine decât cele din ziua dispariției, avea părul tuns, iar unghiile cu gel pe care și li pusese recent i-au fost îndepărtate. A.M este încă în stare de șoc, iar de când a venit acasă nu mănâncă, stă retrasă în camera ei și bea doar apă și suc. CANCAN.RO are noi detalii despre acest caz.

Cazul tinerei de 18 ani care a dispărut după ce a plecat să-și cumpere un energizant de la un magazin de cartier este departe de a fi elucidat. Miercuri după-amiază, în jur de ora 17.00, fata i-a spus surorii ei mai mici că merge până la magazinul de peste drum de blocul în care locuiește. A plecat de acasă îmbrăcată lejer și avea la ea doar cu portofelul cu aproximativ 15 lei în el și buletinul. Nu și-a luat telefonul mobil cu ea, deoarece voia să se întoarcă repede acasă. Avea de învățat pentru școala de șoferi și nu voia să piardă vremea.

A.M. nu a mai venit, însă, acasă, iar familia ei a intrat în panică. Tânăra își anunța mereu mama când pleca în oraș sau mergea să se întâlnească cu cineva. Mai mult de atât, nu avea prieteni în cartier.

A.M a fost găsită de o fetiță, a doua zi, pe o bancă dintr-un părculeț din Călugăreni, județul Giurgiu. Ca o coincidență stranie, iubitul fetei, care are 19 ani, locuiește în Călugăreni.

”Cineva a vrut să îi schimbe tot”

Mama fetei, Nely Brăniștăreanu, ne-a povestit că aceasta era speriată, confuză, lividă și se vedea că a plâns. În fața polițiștilor, tânăra a dat niște explicații halucinante. Le-a spus că a vrut să ia puțin aer, că a mers cu autobuzul până la stația CFR Progresul, apoi a luat-o pe jos până la Călugăreni.

Mama tinerei nu s-a mulțumit, însă, cu această poveste cusută cu ață albă și vrea să afle ce i s-a întâmplat cu adevărat fiicei sale. A.M. a dormit trei nopți acasă la părinții iubitului său, dar duminică seară s-a întors acasă, în București.

Nely Brăniștăreanu spune că nu-și mai recunoaște copilul și este convinsă că fata a fost amenințată de cei care au răpit-o, de aceea îi este teamă să spună adevărul despre ce i s-a întâmplat.

Când a fost găsită, avea părul tuns. Acum este așa, în formă de ”V”, nu mai are forma de dinainte. Nici unghii la mâini nu mai are, cineva a vrut să îi schimbe tot. Ea își face manichiură cu gel și nu mai avea unghiile cu gel, era dată cu o ojă albastră. Faptul că purta și alte haine și toate acestea mă fac să cred că cei care au răpit-o au vrut să îi schimbe înfățișarea”, a spus, pentru CANCAN.RO, Nely Brăniștăreanu.

”Nu vrea să mănânce și bea doar apă și suc”

Mai mult, de când a revenit în sânul familiei, A.M. are o atitudine neobișnuită. Refuză să comunice cu părinții ei și preferă să stea retrasă în camera sa.

Nu vrea să fie văzută, vrea să stea singură. Nu vrea să mănânce și bea doar apă și suc. I-am făcut o perfuzie pentru hidratare, dar nu este suficient în starea în care se află, mai ales că ea are probleme de sănătate. Nu mai este cum era ea. Este foarte stresată și traumatizată. Am vrut să îi dau telefonul, dar nu îl vrea. A zis că, dacă va avea nevoie de telefon, să îi iau unul mai ieftin și să îi cumpăr alt abonament. Nu mai vrea nici telefonul, nici acel număr de telefon”, a mai spus mama fetei, care este cadru medical într-un spital bucureștean.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz, dar faptul că A.M. nu cooperează îngreunează mult lucrurile.

