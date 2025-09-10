Noi medicamente vor fi incluse pe listele celor compensate. Cine sunt beneficiarii de tratament gratuit

Ministrul Sănătății a publicat miercuri, în transparență decizională ordinul de ministru care permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente. Potrivit ministrului aceste medicamente vor fi utile pentru pacienții cu boli grave.
Alexandru Rogobete a anunțat în mediul online că aceste medicamente sunt destinate persoanelor care suferă de cancer de prostată, leucemie limfocitară cronică, infecția cu HIV-1 la copii, astm bronșic sever sau boala Chron, potrivit Agerpres.
Astfel, cele 35 de medicamente sunt destinate tratării bolilor:
Ministrul Sănătății a mai spus că, prin această metodă își propune să câștige încrederea oamenilor și să arate că „reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate”.
„Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe.Astăzi am publicat în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem.De la început am fost ferm: pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanță pentru managerii de spitale, la extinderea rețelei de tratament pentru AVC, de la investițiile masive în infrastructură și digitalizare, până la eliminarea privilegiilor și reașezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient.
Astăzi, aceste reforme continuă cu accesul la medicamente moderne compensate. Această etapă aduce noi soluții terapeutice pentru pacienții care, până acum, nu aveau acces la aceste tratamente compensate.Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți.Când facem ce promitem, încrederea revine.Când pacienții simt schimbarea, încrederea se transformă în speranță.Și când suntem consecvenți, încrederea ne face bine tuturor.Mulțumesc Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă și colegilor din Ministerul Sănătății pentru munca susținută.Parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate”, a transmis în mediul online.