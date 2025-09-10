Noi medicamente vor fi incluse pe listele celor compensate. Cine sunt beneficiarii de tratament gratuit

Ministrul Sănătății a publicat miercuri, în transparență decizională ordinul de ministru care permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente. Potrivit ministrului aceste medicamente vor fi utile pentru pacienții cu boli grave.

Alexandru Rogobete a anunțat în mediul online că aceste medicamente sunt destinate persoanelor care suferă de cancer de prostată, leucemie limfocitară cronică, infecția cu HIV-1 la copii, astm bronșic sever sau boala Chron, potrivit Agerpres.

Ce pacienți vor beneficia de cele 35 de medicamente compensate

Astfel, cele 35 de medicamente sunt destinate tratării bolilor:

cancerul de prostată avansat, sensibil la hormoni;

amiloidoza ereditară;

colita ulcerativă activă şi boala Crohn moderată până la severă, rezistentă la tratamente convenţionale;

astmul bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii;

angioedemul ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor);

leucemia limfocitară cronică, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie;

mielomul multiplu recidivat şi refractar;

infecţia cu HIV-1 la copii;

Ministrul Sănătății a mai spus că, prin această metodă își propune să câștige încrederea oamenilor și să arate că „reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate”.