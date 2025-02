Nou cuplu în showbiz-ul românesc! Cei doi au confirmat relația. De când sunt împreună?

O nouă poveste de dragoste a luat naștere în showbiz-ul românesc! Cei doi îndrăgostiți au confirmat că sunt într-o relație! De cât timp sunt împreună, de fapt? Vă prezentăm toate informațiile!

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre Alexia, fosta ispită de la Mireasa, sezonul 10, și Albert, fost concurent al sezonului 9. Cei doi au rupt tăcerea și au recunoscut că trăiesc o poveste de iubire.

Albert și Alexia formează un cuplu de o lună! La ei lucrurile evoluează repede, așa că deja s-au mutat împreună. În trecut, cei doi tineri au mai fost văzuți în ipostaze romantice și au apărut zvonuri cu privire la legătura dintre ei.

Totul a început „întâmplător”! Albert și Alexia au început să vorbească în perioada în care foștii concurenți din sezoanele 9 și 10 au decis să meargă împreună la munte. Fosta ispită nu a plecat în vacanță, însă tânărul da. Au intrat într-o relație de atunci, iar de două săptămâni locuiesc împreună.

„Sincer, nici noi nu credeam (n.r. că se așteptau să formeze un cuplu). Noi am început să vorbim întâmplător, eu am fost adăugată în grupul foștilor concurenți din sezonul 9 pentru plecarea la munte, iar de acolo am început să vorbim în privat. Nici nu mai știm cum, s-a întâmplat pur și simplu (…) Practic, nu avem o dată stabilită deoarece am fost plecați (…) Ne-am mutat definitiv acum aproape două săptămâni”, a spus Alexia, fosta ispită de la Mireasa, sezonul 10.