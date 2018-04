Fostul sot al Mariei Constantin se intalneste cu o fosta ispita de la ”Insula Iubirii”.

Numele ei este Bianca Roman si se pare ca i-a luat mintile lui Marcel Toader. Desi anul trecut si-a incheiat socotelile cu Maria Constantin, cea de-a sasea sotie, barbatul este dispus sa isi incerce din nou norocul in dragoste.

Noua iubita a lui Marcel Toader rupe tacerea!

Frumoasa blondina, care a facut furori in urma participarii la show-ul de la Antena 1, a vorbit despre relatia pe care o are in acest moment cu Marcel Toader. De ce s-a intalnit cu fostul sot al Gabrielei Cristea!