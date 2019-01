Noua lege a pensiilor, schimbări substanţiale. Ce se întâmplă cu recalcularea

Investiții masive pentru recalculări la Casa de Pensii. Chiar dacă noua lege a pensiilor este blocată la Curtea Constituţională, deja se fac pregătiri pentru momentul în care legea va intra în vigoare. Casa Naţională de Pensii va angaja anul acesta mii de angajaţi. Asta în timp ce deja Guvernul a aprobat mai multe majorări de pensii. Banii vor ajunge la pensionari cât mai curând, promite Guvernul.

Casa Naţională de pensii se pregăteşte să angajeze aproximativ 1.300 de persoane care să se ocupe de recalcularea pensiilor. Sunt 5 milioane de pensii care trebuie recalculate. In acelasi timp, se suplimenteaza fondurile pentru dotarea casei nationale de pensii cu logistica, tehnica de calcul, dar şi medii de stocare.

Potrivit noii legi a pensiilor, la calculul pensiei se va lua în considerare acordul global, al 13-lea salariu, dar şi primele de Paşte si Craciun, lucru care nu s-a făcut până în momentul de faţă.

Măsurile au fost luate de Guvern tocmai pentru ca cele 5 milioane de recalculări să fie gata până ca noua lege a pensiilor să intre în vigoare.

Punctul de pensie şi pensia minimă au fost majorate conform unei ordonanţe de urgenţă adoptate deja în Guvern. Ordonanţa a fost adoptată tocmai pentru ca Guvernul să aibă o măsură de rezervă în cazul în care Preşedintele va contesta legea la Curtea Constituţională.

„Noi am pus si in legea noua a pensiilor, de la 1 septembrie, anticipand cumva si vazand acest atac la CCR, am luat decizia ca in ultima OUG din 2018 sa facem trimitere clar la modul de majorare a salariilor si a punctului de pensie. De la 1 septembrie majorarea pct de pensie la 1265 de lei va fi clar expusa in lege”, a spus Ministrul Muncii la România TV.

Avand in vedere cresterea punctului de pensie de la 1 septembrie 2019 la 1265 lei, o pensie 1100 lei va depasi 1200 lei, o pensie de peste 1900 lei depaseste 2700 lei, o pensie de peste 2000 lei peste 3000 lei, avand in vedere impozitul aplicat acestui calcul.

Nu sunt singurele pensii care cresc. Cei care au lucrat în condiţii grele de muncă vor primi bani mai mulţi mai repede, conform unei legi care deja a fost promulgată de Preşedinte. Potrivit acestei legi, stagiul de cotizare scade în funcţie de grupa de muncă în care fiecare român a lucrat.

„Reducerea stagiului cotizare pt conditii speciale si deosebite de munca va duce chiar si la dublare. peste 2000 va depasi 4000. o pensie de 2000 lei va ajunge sa depaseasca 3000 lei”, informeaza România TV.