Noua poreclă primită de David Popovici de la americani! Au grăit purul adevăr cu ea

Numele lui David Popovici este din nou pe buzele tuturor. Tânărul de 20 de ani a cucerit medalia de aur la proba de 100 de metri liber și 200 de metri liber, la Campionatul Mondial din Singapore, motive întemeiate pentru care americanii i-au atribuit o nouă poreclă.

Finala probei masculine de 100 m liber a avut loc în a cincea zi a Campionatelor Mondiale de la Singapore, iar David Popovici a reușit să bifeze o nouă performanță. Tânărul de 20 de ani a terminat cursa pe primul loc, stabilind un nou record personal de 46,51 secunde.

David Popovici a reușit să-l devanseze pe americanul Jack Alexy, care a câștigat argintul cu timpul de 46,92 secunde, urmat de campionul olimpic australian Kyle Chalmers, care a obținut bronzul cu 47,17 secunde.

Cu două zile în urmă, David Popovici a mai doborât un record în proba de 200 de metri liber. Românul a terminat cursa pe primul loc (cu timpul de 1:43,53 secunde), dublându-și astfel medalia de aur câștigată în 2022 – la campionatul mondial de la Budapesta.

Trebuia să fac asta, aveam încredere în mine, știam că pot. Mi-am spus că voi reuși asta. Trebuia să dau tot ce am mai bun și am făcut-o. Așa mă motivez, trebuia să câștig și s-a întâmplat totul foarte bine”, a fost prima reacție a lui David Popovici, după triumful de la 200 de metri liber.

”M-am antrenat foarte mult, de asta sunt aici. Acest succes a venit după un an mai relaxant. Sunt mai fericit ca după finala olimpică. M-am antrenat extraordinar de mult pentru finala olimpică, iar acum sunt mult mai relaxat.

În urma victoriilor sale, jurnaliștii americani l-au ”taxat” pe român cu o poreclă. Publicația Swim Swam l-a numit pe tânăr ”racheta românească”: ”Performanța lui Popovici șterge fostul record mondial de 46,80 înregistrat de Pan anul trecut la Doha. În plus, racheta românească a declarat presei italiene că era pe punctul de a renunța cu o zi înainte de cursă și de a pleca acasă”, au scris jurnaliștii de la Swim Swam.

Cu trei zile înainte să înceapă mondialele de la Singapore, David Popovici a fost pe punctul de a renunța la competiție. Stăpânit de stări de frică, anxietate, sportivul a luat în calcul varianta de a se întoarce acasă.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere.

L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura. Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet, familie etc. Simțeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial”, spunea Popovici după cursa de la 200 de metri.