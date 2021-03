În ciuda faptului că o parte din familia „Prințului țiganilor” nu o dorește ca noră, Ioana Popescu își continuă relația cu Leo. Ultimul episod romantic dintre cei doi s-a petrecut în apartamentul lui Leo, din București, weekend-ul acesta, când cei doi porumbei au și postat pe internet imagini în care se vede că între ei ar exista o poveste de amor. Doar că „soacra” s-ar opune vehement.

De asta asta, la „întâlnire” a fost de față și o parte a familiei lui Leo, mai precis Alin, unul dintre fiii lui, soția acestuia, precum și copilul lor, David. Ca să își impresioneze viitoarea familie, pe viitorul „fiu”, dar și pe „nora ei”, Ioana s-a îmbrăcat în „ținută” rromă. Și, ca să arate că este de acum femeie „la casa ei”, și-a pus baticul roșu pe cap, care simbolizează, în tradiția gitană, o femeie măritată. Mai mult, ea i-a adus cadou lui Leo de ziua lui, care fusese pe 14 februarie, unul dintre romanele scrise de ea și niște butoni de colecție, auriți, pe care i-a sugerat să îi poarte „la nunta noastră”. Ca să le intre pe sub piele viitoarelor rude, vestita „devoratoare de bărbați” le-a ghicit în palmă și le-a dat în cărți, lucruri pe care le-ar fi învățat de la bunica ei.

În ciuda faptului că Leo și ceilalți au primit-o cu brațele deschise, a doua zi, când în casă a revenit mama „Prințului”, „Patroana”, ar fi început un scandal uriaș. Aflând că Leo s-a revăzut cu Ioana Popescu, „Patroana” s-a dezlănțuit într-un atac furibund la adresa ziaristei-actrițe, în care i-a cooptat și pe o parte din fanii online ai lui Leo, de pe Youtube.

Mama lui Leo: „Nu cred că Popeasca e fată de casă! Să nu o văd niciodată!”

„Nu ți-e rușine? Îi pupai baloanele (n.r. sânii)! N-am văzut eu, dar mi-a zis lumea de pe Youtube. Nu cred că e fată de casă; la cum arată, nu are cum să știe să gătească. Iar te vrea și asta pentru bani. Să nu o văd niciodată!”, a strigat „Patroana” la Leo.

Ioana Popescu: „Singură m-am băgat în povestea asta”

Deranjată de situație, mai ales că și ea are zeci de prieteni care ar fi sfătuit-o „să nu se bage în povestea asta cu șatra de la Strehaia”, Ioana Popescu a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO: „Da, din nou, sunt într-o relație foarte complicată! Din cauza Patroanei care l-a pus pe Leo să stea cu ea ultimele săptămâni, eu nici de ziua lui, nici de 1 sau 8 martie nu am stat cu el, deși am vorbit zilnic.

Abia weekendul acesta ne-am văzut. Dar am încredere în Leo și oricum eu singură m-am băgat în povestea asta, așa că n-am decât să tac acum. Ce ar trebui să înțeleagă cei care comentează este că, atunci când sunt lângă el, mă face să râd și să mă simt foarte fericită. Povestea noastră aș zice că seamănă cu cea dintre Iulia Vântur și Salman Khan. Că și contra lor au fost foarte mulți și lumea nu le-a înțeles idila.

Și despre el se scrie în India că de fapt e căsătorit cu altă femeie, că are altă familie. Dar adevărul este că numai ei doi știu ce este acolo între ei și că, dacă n-ar fi fericită cu el, evident că ar pleca de acolo! Da, sunt deranjată de ce zice mama lui despre mine, deși mă așteptam, și deși Leo îmi promite: «Dacă o să te cunoască o să te placă…» „.

Și despre el se scrie în India că de fapt e căsătorit cu altă femeie, că are altă familie. Dar adevărul este că numai ei doi știu ce este acolo între ei și că, dacă n-ar fi fericită cu el, evident că ar pleca de acolo! Da, sunt deranjată de ce zice mama lui despre mine, deși mă așteptam, și deși Leo îmi promite: «Dacă o să te cunoască o să te placă…» „.

Leo de la Strehaia: „Nu stă cu mine pentru bani”

De altfel, Leo declara recent și le-a spus și rudelor lui în filmările de pe Youtube că „în ceea ce o privește pe Ioana, ea ține la mine cu adevărat și este printre puținele femei care nu stă cu mine pentru bani”. Leo a „bifat” mai multe iubite celebre precum cântărețele Carmen Șerban, Cristina Spătar, dansatoarea Jasmine, fosta asistentă Daniela Crudu etc.

De cealaltă parte, și Ioana a avut povești de alcov controversate și foarte mediatizate cu vedete: Adrian Mutu, Bogdan Mara, nepoții lui Gigi Becali, Alessandro Barsacchi – fostul iubit al lui Laurette, cântărețul Cristi de la Haiducii, Mihai Ogășanu ori actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las fierbinți”.

