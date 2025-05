Noua țeapă ”selfpay” care te lasă fără niciun ban în cont. Să nu cazi în CAPCANA escrocilor!

O nouă metodă de înșelătorie afectează utilizatorii terminalelor de plată self-pay din supermarketuri, punând în pericol sume considerabile de bani. În ciuda avertismentelor afișate pe ecranele aparatelor, escrocii reușesc să convingă victimele să trimită bani direct în conturile lor, exploatând neatenția și vulnerabilitatea acestora.

Escrocii care folosesc această metodă sunt adesea foarte bine organizați și se bazează pe tehnici avansate de manipulare psihologică. Ei creează un fals sentiment de urgență, spunând victimelor că, dacă nu acționează rapid, tranzacțiile lor ar putea fi blocate sau pierdute definitiv. În plus, se folosesc de identități false și numere de telefon aparent obișnuite pentru a reduce suspiciunea și a câștiga încrederea celor pe care îi țintesc. Aceasta le permite să mențină controlul asupra conversației și să își atingă scopul fără a trezi îndoieli.

Metoda implică alimentarea unor portofele electronice nebancare, care necesită doar o adresă de e-mail validă pentru finalizarea tranzacției. Chiar dacă terminalele de plată avertizează utilizatorii că sumele depuse nu pot fi recuperate în caz de fraudă, mulți dintre aceștia devin victime atunci când escrocii îi contactează ulterior, pretinzând că reprezintă compania care operează automatele de plată. Pretextul cel mai frecvent folosit este existența unei erori tehnice care necesită repetarea tranzacției.

„Văzând că este un număr de telefon normal, nu m-am gândit că poate fi o ţeapă. Am fost instruită, în telefon. Mi-au dat nişte coduri. Am plătit sumele respective. Am depus de două ori, două tranşe de 2.000 de lei”, spune una dintre victime, potrivit Observatornews.ro