Acasă » Știri » Noul Ferrari Amalfi, prezentat în România odată cu deschiderea Ferrari of Bucharest

Noul Ferrari Amalfi, prezentat în România odată cu deschiderea Ferrari of Bucharest

De: Redacția CANCAN 31/10/2025 | 13:55
Noul Ferrari Amalfi, prezentat în România odată cu deschiderea Ferrari of Bucharest
Noul Ferrari Amalfi, prezentat în România

Miercuri, 29 octombrie, Ferrari a marcat două momente semnificative pentru prezența sa în România. În cadrul unui eveniment exclusivist, a fost inaugurat oficial noul showroom Ferrari of Bucharest, aflat sub administrarea Holand Automotive Group, și a fost prezentat în premieră națională noul Ferrari Amalfi, cel mai recent Grand Tourer din gama mărcii.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai brandului din Italia, oficiali ai grupului Holand și jurnaliști din presa auto, subliniind consolidarea prezenței Ferrari pe piața locală.

Parteneriatul cu Holand Automotive marchează începutul unei etape noi pentru Ferrari pe piața locală, bazată pe încredere, transparență și servicii la cele mai înalte standarde.

În cadrul evenimentului, Gad Bitton, președinte al Holand Automotive Group, a susținut primul său dialog public cu presa din România, subliniind angajamentul pe termen lung al grupului: „România merită o experiență Ferrari la cel mai înalt nivel. Inaugurăm mai mult decât un showroom, inaugurăm o promisiune”.

La ceremonie a fost prezent și Reno De Paoli, Head of Ferrari Europe & Africa, care a declarat: „Prin Ferrari București, ne consolidăm prezența alături de un partener care împărtășește standardele și viziunea noastră. Clienții vor regăsi excelența Ferrari nu doar în automobilele noastre, ci în fiecare interacțiune.”

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Ferrari Amalfi, noul Grand Tourer Italian

În același cadru festiv, oaspeții au asistat la lansarea națională a Ferrari Amalfi, noul coupe cu motor V8 bi-turbo montat central-față, care înlocuiește modelul Roma. Cu o putere maximă de 640 CP și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,3 secunde, Amalfi redefinește echilibrul dintre performanță și eleganță.
Designul semnat de Flavio Manzoni adoptă linii fluide și proporții sculpturale, cu o parte frontală dominată de un capotaj lung și un spate elegant, integrat aerodinamic. Interiorul propune o arhitectură dual-cockpit, materiale premium și un sistem multimedia cu trei ecrane digitale.

Amalfi oferă o distribuție ideală a maselor (50/50), sistem brake-by-wire și o cutie de viteze F1 DCT cu 8 trepte, pentru o experiență de condus rafinată, dar intensă.

România, parte din noua strategie Ferrari

Extinderea oficială a Ferrari în România vine într-un moment de consolidare a rețelei europene, Holand Automotive fiind deja partener al mărcii în Canada și SUA. Noua reprezentanță Ferrari of Bucharest, situată în Otopeni, va asigura servicii complete de vânzare, mentenanță și programe personalizate pentru clienți.
Evenimentul a confirmat, totodată, ambiția grupului de a integra România în ecosistemul global Ferrari, cu standarde identice celor din Maranello.

Tags:
Iți recomandăm
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei
Știri
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea,…
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Știri
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor...
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Gandul.ro
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru...
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat...
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Click.ro
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații...
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Digi 24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a...
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă
Digi24
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Gandul.ro
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei ...
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei
Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei
Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: ...
Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta ...
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta nevastă a lăsat loc de multe interpretări | EXCLUSIV
Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii ...
Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii din partea lor
Vezi toate știrile
×