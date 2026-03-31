Noul indicator auto din România provoacă confuzie în rândul şoferilor. Ce este şi cum se aplică regula fermoarului corect

De: David Ioan 31/03/2026 | 19:23
Pe drumurile din România a început să fie instalat un nou indicator rutier, „Intrare alternativă în coloană”, introdus pentru a marca zonele în care se aplică regula fermoarului. Deși prezent de mult timp în legislația europeană, semnul a apărut recent în trafic, iar numeroși șoferi încă nu îi înțeleg rolul.

Primele reacții au venit chiar de la polițiștii rutieri, care au observat că, în primele zile, mulți conducători auto încetinesc nejustificat sau blochează benzile laterale din cauza confuziei.

Indicatorul este amplasat în zonele unde o bandă se îngustează sau se închide, iar traficul trebuie reorganizat pe o singură direcție. Semnul arată obligația ca vehiculele de pe banda care se termină să intre alternativ în fluxul de pe banda care continuă, astfel încât circulația să se desfășoare ordonat.

Practic, o mașină de pe banda principală și una de pe banda care se închide trebuie să se încadreze pe rând. Conform regulilor valabile în 2026, indicatorul este instalat înainte de punctul de îngustare, pentru a evita aglomerarea prematură pe banda rămasă liberă.

Regula fermoarului presupune ca șoferii să circule până aproape de capătul benzii care se închide, nu să se mute cu mult înainte pe banda liberă. Conducătorii auto trebuie să semnalizeze din timp, să alterneze intrarea în coloană și să permită accesul unui vehicul de pe banda care se termină.

Poliția Rutieră a reamintit în 2026 că nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată ca obstrucționare a traficului sau neacordarea priorității în situațiile prevăzute de indicator.

Confuzia apare în principal din obișnuință. Mulți șoferi au considerat ani la rând că mersul până la capătul benzii care se închide reprezintă „nesimțire”, iar schimbarea regulilor contrazice reflexele formate în timp. Cei care nu cunosc indicatorul tind să frâneze prea devreme, generând blocaje inutile și chiar coliziuni ușoare.

Autoritățile subliniază că regula fermoarului are rolul de a reduce ambuteiajele și de a fluidiza traficul, în special în orașele mari sau în zonele cu lucrări rutiere. Polițiștii recomandă șoferilor să fie atenți la noile semne instalate și să își actualizeze periodic cunoștințele legislative, întrucât România a introdus în ultimii ani mai multe elemente de semnalizare aliniate normelor europene.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care americanii nu au gard în fața caselor. Românii nu ar accepta niciodată așa ceva

Doi pensionari au descoperit metoda prin care să nu mai plătească facturile la curent. Care este secretul

S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți
Știri
S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți
Cum au reuşit doi soţi din Australia să scape de rate şi să-şi cumpere o casă în Italia la preţul unei maşini
Știri
Cum au reuşit doi soţi din Australia să scape de rate şi să-şi cumpere o casă în Italia…
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
Gandul.ro
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
Gandul.ro
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul...
S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți
S-a aflat cât câștigă un dascăl în 2026. Diferențe uriașe față de preoți
Cum au reuşit doi soţi din Australia să scape de rate şi să-şi cumpere o casă în Italia la preţul ...
Cum au reuşit doi soţi din Australia să scape de rate şi să-şi cumpere o casă în Italia la preţul unei maşini
Noua metodă de înșelăciune în trafic. Ce este „trucul oglinzii”
Noua metodă de înșelăciune în trafic. Ce este „trucul oglinzii”
Apar noi mărturii în scandalul profesorului care l-ar fi agresat pe fiul Marei Bănică. Cum se apără ...
Apar noi mărturii în scandalul profesorului care l-ar fi agresat pe fiul Marei Bănică. Cum se apără Corneliu Riegler: „Este o înscenare!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Liviu Vârciu și-a surprins soția. Ce cadou i-a făcut prezentatorul Andei Călin
Liviu Vârciu și-a surprins soția. Ce cadou i-a făcut prezentatorul Andei Călin
Vezi toate știrile