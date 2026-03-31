Noul indicator auto din România provoacă confuzie în rândul şoferilor. Ce este şi cum se aplică regula fermoarului corect

Pe drumurile din România a început să fie instalat un nou indicator rutier, „Intrare alternativă în coloană”, introdus pentru a marca zonele în care se aplică regula fermoarului. Deși prezent de mult timp în legislația europeană, semnul a apărut recent în trafic, iar numeroși șoferi încă nu îi înțeleg rolul.

Primele reacții au venit chiar de la polițiștii rutieri, care au observat că, în primele zile, mulți conducători auto încetinesc nejustificat sau blochează benzile laterale din cauza confuziei.

Noul indicator auto din România provoacă confuzie în rândul şoferilor

Indicatorul este amplasat în zonele unde o bandă se îngustează sau se închide, iar traficul trebuie reorganizat pe o singură direcție. Semnul arată obligația ca vehiculele de pe banda care se termină să intre alternativ în fluxul de pe banda care continuă, astfel încât circulația să se desfășoare ordonat.

Practic, o mașină de pe banda principală și una de pe banda care se închide trebuie să se încadreze pe rând. Conform regulilor valabile în 2026, indicatorul este instalat înainte de punctul de îngustare, pentru a evita aglomerarea prematură pe banda rămasă liberă.

Regula fermoarului presupune ca șoferii să circule până aproape de capătul benzii care se închide, nu să se mute cu mult înainte pe banda liberă. Conducătorii auto trebuie să semnalizeze din timp, să alterneze intrarea în coloană și să permită accesul unui vehicul de pe banda care se termină.

Ce este şi cum se aplică regula fermoarului corect

Poliția Rutieră a reamintit în 2026 că nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată ca obstrucționare a traficului sau neacordarea priorității în situațiile prevăzute de indicator.

Confuzia apare în principal din obișnuință. Mulți șoferi au considerat ani la rând că mersul până la capătul benzii care se închide reprezintă „nesimțire”, iar schimbarea regulilor contrazice reflexele formate în timp. Cei care nu cunosc indicatorul tind să frâneze prea devreme, generând blocaje inutile și chiar coliziuni ușoare.

Autoritățile subliniază că regula fermoarului are rolul de a reduce ambuteiajele și de a fluidiza traficul, în special în orașele mari sau în zonele cu lucrări rutiere. Polițiștii recomandă șoferilor să fie atenți la noile semne instalate și să își actualizeze periodic cunoștințele legislative, întrucât România a introdus în ultimii ani mai multe elemente de semnalizare aliniate normelor europene.

