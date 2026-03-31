Motivul real pentru care americanii nu au gard în fața caselor. Românii nu ar accepta niciodată așa ceva

De: David Ioan 31/03/2026 | 16:40
Casele din multe zone rezidențiale din Statele Unite se remarcă prin absența gardurilor din față, un aspect care poate părea neobișnuit pentru români, obișnuiți cu împrejmuiri înalte și solide.

În orașele americane, spațiul din fața locuinței este tratat ca o mică grădină deschisă, iar delimitările vizibile lipsesc aproape complet, ceea ce creează un peisaj uniform și aerisit.

Pentru vizitatorii care ajung pentru prima dată într-o localitate americană, lipsa gardurilor este unul dintre primele detalii care ies în evidență. Străzile sunt flancate de peluze îngrijite, fără bariere fizice între proprietăți, iar trecerea de la un teren la altul pare naturală. În timp ce în România gardurile înalte sunt considerate o formă de protecție și intimitate, în SUA această practică este rar întâlnită în partea frontală a caselor.

Unul dintre motivele principale pentru această diferență ține de siguranță. În numeroase state americane, legislația limitează sau chiar interzice amplasarea gardurilor în fața locuințelor pentru a permite intervenția rapidă a pompierilor.

Multe case sunt construite din materiale ușor inflamabile, iar accesul neîngrădit poate reduce timpul de reacție în cazul unui incendiu. De asemenea, și alte servicii de urgență, precum poliția sau ambulanța, trebuie să poată ajunge fără obstacole la intrarea principală.

Un alt aspect ține de infrastructura de utilități. În SUA, contoarele pentru apă, gaz sau electricitate sunt amplasate la exterior, în zone vizibile, astfel încât angajații companiilor să le poată verifica fără a intra pe proprietate. Absența gardurilor simplifică aceste operațiuni și reduce interacțiunile necesare cu proprietarii.

Comoditatea joacă și ea un rol important. Majoritatea caselor americane au garaje orientate spre stradă, iar accesul direct, fără porți sau sisteme de închidere, este considerat practic. În plus, deschiderea fațadei favorizează interacțiunea între vecini, un element apreciat în comunitățile rezidențiale.

Nu în ultimul rând, estetica urbană contribuie la această practică. Cartierele americane sunt proiectate pentru a oferi un aspect ordonat, cu peluze continue și vizibilitate neîntreruptă. Gardurile masive sunt privite ca elemente care perturbă armonia vizuală, motiv pentru care sunt rare în zonele din fața caselor. Totuși, în spatele locuințelor, gardurile sunt frecvent utilizate pentru a crea spații private, mai ales în familiile cu copii.

