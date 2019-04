Noul iubit milionar al Mădălinei Ghenea are ”rădăcini” în România și a fost arestat pentru trafic de droguri + avem primele reacții ale româncei

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă dezvăluiri-bombă despre noul iubit milionar al Mădălinei Ghenea. (10 motive sa alegi videochat) Celebrul businessman american Vito Schnabel are ”rădăcini” în România și a fost arestat pentru trafic de droguri! Avem și primele reacții ale frumoasei românce. (NU RATA, AICI: MĂDALINA GHENEA S-A DESPĂRȚIT DE FIUL LUI MR. CASH ȘI S-A CUPLAT CU UN MILIONAR DE 32 DE ANI! PRIMELE IMAGINI CU EI ÎN TIMP CE SE SĂRUTĂ)

Fondatorul Vito Schnabel Projects (2003, New York) are origini românești. Mai exact, străbunicii milionarului cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă în ipostaze tandre pe o plajă din St. Barts sunt români. Esther Greenberg, bunica lui Vito Schnabel, s-a născut în anul 1930 la New York, după ce părinții acesteia au emigrat în S.U.A.

Mai mult decât atât, Lola, una dintre surorile lui Vito Schnabel, locuiește de mai mulți ani în Italia, iar sursele CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, susțin faptul că prin intermediul acesteia focoasa Mădălina Ghena l-ar fi cunoscut pe vestitul milionar.

Arestat pentru deținere și distribuție de droguri!

În septembrie 2017, Vito Schnabel a fost arestat pentru deținere și distribuție de substanțe stupefiante, la festivalul Burning Man, organizat în Nevada. Schnabel a fost prins în timp ce încerca să vândă ciuperci halucinogene unor participanți la festival. La scurt timp după reținere, actualul iubit al Mădălinei Ghenea a fost eliberat pe cauțiune.

Un veritabil Casanova!

Celebrul milionar american Vito Schnabel s-a iubit timp de aproximativ patru ani cu super-modelul Heidi Klum. Cei doi s-au despărțit la sfârșitul lui 2017. Ulterior, Vito s-a combinat cu fosta soție a lui Johnny Depp, Amber Heard, de care s-a despărțit recent. Nu sunt singurele celebrități care i-au furat inima fondatorului Vito Schnabel Projects. În trecut, acesta a mai fost cuplat și cu Demi Moore, chiar dacă, la vremea aceea, actrița avea dublul vârstei lui.

Primele reacții ale româncei!

La scurt timp după ce site-ul nr.1 din România a prezentat, în premieră, imaginile surprinse de paparazzi pe plaja din St. Barts, Mădălina Ghenea a postat pe pagina ei de pe un site de socializare melodia și versurile piesei "All I Want is You", însoțite de două inimioare stilizate, un mesaj mai mult decât subliminal („Tot ce vreau ești tu", în traducere).

Mădălina Ghenea, între gelozie și dezamăgire

Înainte de a se despărți, Mădălina Ghenea și Matei Stratan au mai trecut prin momente tensionate. Încă din septembrie 2017, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, anunța că Mădălina Ghenea a decis să ia o "pauză" în relaţia cu Matei Stratan. Cu trecerea timpului, ruptura părea să se accentueze.

“Nu m-ai înşelat doar pe mine, ne-ai înşelat pe noi. Nu mi-ai frânt doar mie inima, ne-ai distrus viitorul”, scria Mădălina în noiembrie 2017, după ce ar fi aflat că partenerul ei ar avea o relație cu Lola Astanova, considerată cea mai sexy pianistă din lume.

În ianuarie 2018, Mădălina Ghenea a continuat cu mesajele din care răzbătea un amestec de gelozie și dezamăgire: "Viaţa mea este ca o comedie romantică. Singura diferenţă este că, în realitate, nu este vorba despre dragoste. Sunt doar eu, care râd la propriile glume". Iar pe 22 ianuarie a revenit. A publicat o fotografie cu profilul de Instagram al pianistei Lola Astanova, lângă care a adăugat și un comentariu: "Când tatăl copilului tău apreciază toate pozele unei alte femei".

