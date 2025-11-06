Noul trend periculos de pe TikTok: ingerarea de ouă crude! Ce pericol reprezintă pentru sănătate

O nouă provocare periculoasă face victime pe TikTok. Rând pe rând, adulți în toată firea sau adolescenți au spus ”da” celui mai bizar trend: ”Dieta cu ouă crude”. Curajoșii înghit pe nerăsuflate ouă crude. Unii dintre ei nici măcar nu înlătură coaja. Doctorii transmit avertismente!

De la mic la mare, provocarea dietei cu ouă crude a ajuns să fie executată într-un număr impresionant de oameni. Pentru a strânge cât mai multe vizualizări, like-uri, dar și pentru a fi în pas cu noile trenduri online, oamenii fac tot posibilul pentru a ieși din anonimat.

”Dieta cu ouă crude”, riscul la care se expun tiktokerii

Dieta cu ouă crude poate fi periculoasă, deoarece ouăle crude pot fi contamintate cu bacteria Sallmonela. Provocare a ajuns să fie făcută și de tinerii din România, însă puțini sunt cei care știu la ce risc se expun atunci când mănâncă ouă crude: zero avantaje, o mulțime de riscuri. Specialiștii recomandă evitarea consumului de ouă crude.

Dacă majoritatea dintre tiktokeri se tem de gustul neplăcut al acestora, specialiștii în nutriție susțin că acesta este ultima problemă atunci când vine vorba de problemele care pot apărea în urma consumului de ouă crude. Oul crud devine un real pericol pentru sănătate, iar principalul risc este infecția cu Sallmonela, urmată de probleme digestive și alte complicații majore.

”Stări febrile, stări de vomă, dureri abdominale, episoade de diaree, dar la grupurile de risc (femei însărcinate, copiii, bătrânii și persoanele cu sistem imunitar scăzut) complicațiile pot fi majore”, spune William Butacu, medic rezident în nutriție.

