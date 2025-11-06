Acasă » Știri » Noul trend periculos de pe TikTok: ingerarea de ouă crude! Ce pericol reprezintă pentru sănătate

Noul trend periculos de pe TikTok: ingerarea de ouă crude! Ce pericol reprezintă pentru sănătate

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 21:27
Foto: Profimedia

O nouă provocare periculoasă face victime pe TikTok. Rând pe rând, adulți în toată firea sau adolescenți au spus ”da” celui mai bizar trend: ”Dieta cu ouă crude”. Curajoșii înghit pe nerăsuflate ouă crude. Unii dintre ei nici măcar nu înlătură coaja. Doctorii transmit avertismente!

De la mic la mare, provocarea dietei cu ouă crude a ajuns să fie executată într-un număr impresionant de oameni. Pentru a strânge cât mai multe vizualizări, like-uri, dar și pentru a fi în pas cu noile trenduri online, oamenii fac tot posibilul pentru a ieși din anonimat.

”Dieta cu ouă crude”, riscul la care se expun tiktokerii

Dieta cu ouă crude poate fi periculoasă, deoarece ouăle crude pot fi contamintate cu bacteria Sallmonela. Provocare a ajuns să fie făcută și de tinerii din România, însă puțini sunt cei care știu la ce risc se expun atunci când mănâncă ouă crude: zero avantaje, o mulțime de riscuri. Specialiștii recomandă evitarea consumului de ouă crude.

sursă foto: TikTok

Dacă majoritatea dintre tiktokeri se tem de gustul neplăcut al acestora, specialiștii în nutriție susțin că acesta este ultima problemă atunci când vine vorba de problemele care pot apărea în urma consumului de ouă crude. Oul crud devine un real pericol pentru sănătate, iar principalul risc este infecția cu Sallmonela, urmată de probleme digestive și alte complicații majore.

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

”Stări febrile, stări de vomă, dureri abdominale, episoade de diaree, dar la grupurile de risc (femei însărcinate, copiii, bătrânii și persoanele cu sistem imunitar scăzut) complicațiile pot fi majore”, spune William Butacu, medic rezident în nutriție.

 

Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum

Tânăra care a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă! Te trec fiorii după ce le bagă în gură și apoi începe să le mestece

Tags:
Iți recomandăm
Foștii concurenți ai emisiunii Mireasa au anunțat că vor deveni părinți: „Iubirea a crescut și acum suntem în trei”
Știri
Foștii concurenți ai emisiunii Mireasa au anunțat că vor deveni părinți: „Iubirea a crescut și acum suntem în…
Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999
Știri
Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele când erau adolescenți. „Mă gândesc la asta în fiecare zi”
Adevarul
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Protest în cadrul concursului Miss Univers! Toate concurentele au ieșit din încăpere după ce Miss ...
Protest în cadrul concursului Miss Univers! Toate concurentele au ieșit din încăpere după ce Miss Mexic 2025 a fost umilită de organizator
Foștii concurenți ai emisiunii Mireasa au anunțat că vor deveni părinți: „Iubirea a crescut și ...
Foștii concurenți ai emisiunii Mireasa au anunțat că vor deveni părinți: „Iubirea a crescut și acum suntem în trei”
Cristi Chivu a intrat în istoria Interului în Liga Campionilor! Imaginea virală cu care echipa din ...
Cristi Chivu a intrat în istoria Interului în Liga Campionilor! Imaginea virală cu care echipa din Italia a marcat momentul
Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999
Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999
Cristian Botgros, audiat de Poliție după acuzațiile familiei Cuciuc! Ce gest urât ar fi făcut în ...
Cristian Botgros, audiat de Poliție după acuzațiile familiei Cuciuc! Ce gest urât ar fi făcut în timp ce Andreea se zbătea pentru viața ei
Black Friday 2025 împinge vedetele la shopping nebun! Nu mai au control! Am aflat ce și-au pus în ...
Black Friday 2025 împinge vedetele la shopping nebun! Nu mai au control! Am aflat ce și-au pus în coșul de cumpărături
Vezi toate știrile
×