„Nu am învățat, dar am mers cu tupeu”. Ce a scris acest elev din Bacău, de fapt, la subiectul cu Regele Mihai de la istorie, la Bacalaureat 2025

Elevii de clasa a XII-a s-au prezentat miercuri în sălile de examen pentru a susține a doua probă scrisă a Bacalaureatului – istoria. Subiectele, publicate ulterior de presă, au acoperit tematici esențiale din evoluția statului român, cu accent pe perioada dintre 1857 și 1918, dar și pe frământările începutului de secol XX. Printre ele, o temă aparte i-a luat prin surprindere pe unii candidați: Regele Mihai și rolul său în istoria modernă a României.

Pentru unii elevi, subiectul a reprezentat un prilej de a-și demonstra cunoștințele acumulate în ani de studiu. Pentru alții însă, a fost momentul în care inspirația, instinctul și, poate, o doză bine calibrată de îndrăzneală au fost puse la treabă.

În fiecare an, Bacalaureatul aduce cu sine nu doar emoții și fișe de examen, ci și o mulțime de reacții din partea elevilor care își exprimă trăirile sincer, direct și adesea neașteptat de autentic. 2025 nu a fost o excepție. După proba obligatorie a profilului, reacțiile au început să curgă pe rețelele de socializare, în comentarii, pe grupuri de elevi și în interviurile oferite spontan jurnaliștilor.

Tema despre evoluția statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX i-a luat prin surprindere pe unii, deși era previzibilă. Subiectul III, care cerea un eseu despre constituirea și consolidarea statului român modern, le-a pus la încercare nu doar memoria, ci și capacitatea de a organiza idei într-un cadru clar, cu puncte precise: acțiuni, măsuri, fapte istorice, argumente.

Un elev din Bacău a ales să abordeze eseul istoric cu o strategie deloc convențională: deși nu studiase în detaliu subiectele, a decis că va completa lucrarea cu ce știa și mai ales cu ce simțea că „s-ar potrivi”. Fără să aibă la îndemână toate datele exacte, a recurs la o logică istorică generală, construind o narațiune coerentă în jurul câtorva repere fundamentale despre statul român și despre momentul istoric reprezentat de domnia Regelui Mihai.

„Am dat astăzi bacul la istorie o fost așa și așa. N-am învățat așa de mult, dar merge. Am scris așa pe instinct. Așa cu tupeu, că altfel nu te descurci în viață. Am scris acolo la subiectul III o pagină. Eu zic că a fost destul de bine, măcar 8 iau. La română a fost chiar ușor, am scris 8 pagini la subiectul III.”, a spus elevul din Bacău.