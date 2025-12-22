Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru! Ce bani vrea să obțină de la ea tatăl lui Ibrahim Hanifi

Războiul dintre Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi continuă! Cu toate că au căzut la un numitor comun în ceea ce o privește pe fiica lor, cei doi se vor întâlni din nou în instanță, după ce bruneta a fost dată în judecată de fostul ei socru. Toate detaliile în articol.

Ibrahim Hanifi este bărbatul alături de care Raluca Pastramă și-a refăcut viața după divorțul de Pepe. Din păcate pentru brunetă, nici această relație nu a fost să fie cu noroc, dar nu doar atât: a ajuns în instanță de mai multe ori cu el, precum a făcut și cu artistul. După o iubire care a durat doi ani, cei doi și-au separat drumurile, dar neînțelegerile nu s-au oprit odată cu separarea.

Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru

După procesul din instanță, fiica acestora a rămas la Raluca Pastramă, iar Ibrahim are un program de vizită stabilit de judecători. Problemele nu s-au oprit aici însă pentru cei doi, asta pentru că tatăl bărbatului, fostul socru al Ralucăi, a dat-o în judecată pe aceasta.

Totul ar fi pornit de la o sumă de bani pe care fostul socru al Ralucăi vrea să o recupereze de la ea. Tatăl lui Ibrahim a ajutat-o pe brunetă cu plata ratelor unui apartament, iar acum își vrea banii înapoi.

”Cu Ibrahim am un proces. Noi am stat, în timp ce am fost căsătoriți, în apartamentul meu. Tatăl lui m-a ajutat să-l achit, pentru că am mai avut rate de plătit la dezvoltator, iar eu n-am fost atentă, pentru că era soțul meu și aveam încredere. Tatăl lui a ținut să achite, practic, ultima rată a apartamentului, iar după ce m-am despărțit de Ibrahim mi-a făcut proces, pentru că vrea banii înapoi. Își dorește să primească înapoi ultima tranșă de bani pe care el a plătit-o pentru apartamentul meu, în care am locuit cu Ibrahim timp de doi ani de zile. Acum ne judecăm pentru banii care au fost transferați la momentul acela pentru achitarea apartamentului”, a spus Raluca Pastramă.

