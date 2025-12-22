Acasă » Știri » Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru! Ce bani vrea să obțină de la ea tatăl lui Ibrahim Hanifi

Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru! Ce bani vrea să obțină de la ea tatăl lui Ibrahim Hanifi

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 10:29
Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru! Ce bani vrea să obțină de la ea tatăl lui Ibrahim Hanifi
Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Războiul dintre Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi continuă! Cu toate că au căzut la un numitor comun în ceea ce o privește pe fiica lor, cei doi se vor întâlni din nou în instanță, după ce bruneta a fost dată în judecată de fostul ei socru. Toate detaliile în articol.

Ibrahim Hanifi este bărbatul alături de care Raluca Pastramă și-a refăcut viața după divorțul de Pepe. Din păcate pentru brunetă, nici această relație nu a fost să fie cu noroc, dar nu doar atât: a ajuns în instanță de mai multe ori cu el, precum a făcut și cu artistul. După o iubire care a durat doi ani, cei doi și-au separat drumurile, dar neînțelegerile nu s-au oprit odată cu separarea.

Raluca Pastramă, dată în judecată de fostul socru

După procesul din instanță, fiica acestora a rămas la Raluca Pastramă, iar Ibrahim are un program de vizită stabilit de judecători. Problemele nu s-au oprit aici însă pentru cei doi, asta pentru că tatăl bărbatului, fostul socru al Ralucăi, a dat-o în judecată pe aceasta.

Totul ar fi pornit de la o sumă de bani pe care fostul socru al Ralucăi vrea să o recupereze de la ea. Tatăl lui Ibrahim a ajutat-o pe brunetă cu plata ratelor unui apartament, iar acum își vrea banii înapoi.

”Cu Ibrahim am un proces. Noi am stat, în timp ce am fost căsătoriți, în apartamentul meu. Tatăl lui m-a ajutat să-l achit, pentru că am mai avut rate de plătit la dezvoltator, iar eu n-am fost atentă, pentru că era soțul meu și aveam încredere. Tatăl lui a ținut să achite, practic, ultima rată a apartamentului, iar după ce m-am despărțit de Ibrahim mi-a făcut proces, pentru că vrea banii înapoi. Își dorește să primească înapoi ultima tranșă de bani pe care el a plătit-o pentru apartamentul meu, în care am locuit cu Ibrahim timp de doi ani de zile. Acum ne judecăm pentru banii care au fost transferați la momentul acela pentru achitarea apartamentului”, a spus Raluca Pastramă.

CITEȘTE ȘI:

Raluca Pastramă a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, la 11 ani de la nunta cu Pepe! Care este motivul

Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe
Știri
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin…
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”
Știri
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu…
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată ...
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu ...
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care ...
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a aprins scandalul
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora ...
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca ...
Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său
Vezi toate știrile
×