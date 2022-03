Nu e banc! O femeie din Kiev ar fi doborât o dronă a Rusiei aruncând, de la balcon, un borcan de castraveți murați

Nebănuite sunt căile Domnului! Acest lucru a demonstrat din plin o femeie din Kiev, care a reușit să doboare o dronă rusească cu… un borcan de castraveți murați!

„În Kiev, o femeie a doborât o dronă rusească de la balcon cu un borcan de castraveţi. Cum se aşteaptă să ocupe această ţară?”, a scris Liubov Tsybulska pe Twitter.

Liubov Tsybulska este director adjunct al Grupului de Război Hibrid înfiinţat de Guvernul de la Kiev în contextul războiului început de Rusia.

Postarea oficialului de la Kiev a fost distribuită de zeci de mii de ori, devenind în scurt timp virală pe reţelele sociale.

In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country?

— Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 5, 2022