Nu e banc! Vedeta se căsătorește cu câinele ei, după 220 de întâlniri eșuate

Pare foarte greu de crezut, iar mulți ar spune că este vorba despre un banc. Totuși, realitatea ”bate filmul” și chiar bancurile, iar aceasta este singura concluzie viabilă care se poate trage după ce afli povestea unui fotomodel care a decis să se căsătorească, după multe încercări nereușite, cu propriul câine.

Femeia are 49 de ani și a încercat din răsputeri să își descopere ”jumătatea”. În timpul respectivelor căutări sentimentale, femeia s-a întâlnit cu nu mai puțin de 220 de bărbați, însă niciunul nu a mulțumit-o pe deplin. Astfel că s-a decis să ia o decizie radicală. Elizabeth Hoad, un fost model, se va căsători cu animalul de companie pe data de 2 august, informează The Sun. Bineînțeles, nu vor lipsi invitații, iar ”cavalerii de onoare” vor fi câini husky.

Fostul model are, totuși, o problemă. Se află în căutarea unui preot care să… oficieze căsătoria. “Am terminat-o cu bărbații. Am avut 220 de întâlniri în opt ani, apelând la șase site-uri matrimoniale și au fost un dezastru. M-am gândit că este o idee bună să mă marit cu Logan. El nu mă părăsește niciodată și ne iubim unul pe celălalt. Unii ar spune că am luat-o razna, dar cred că fac ceea ce trebuie”,a spus Elizabeth Hoad, potrivit The Sun.