“Nu e copilul meu”. Nicolae Guță își acuză soția, la o săptămână după ce a născut

Celebrul manelist Nicolae Guță a luat o decizie neașteptată după ce Cristina, soția sa, a născut – pe 24 iunie – un băiețel. Decizia lui Nicolae Guță ia lumea showbizului prin surprindere, cu atât mai mult cât acesta nu și-a ascuns bucuria după ce a aflat că are un alt copil.

Totuși, iată că au ieșit ”scântei” după venirea pe lume a băiețelului, iar surse din apropierea lui Nicolae Guță au făcut o dezvăluire incredibilă. Nicolae Guță bănuiește că noul născut… nu ar fi copilul său.

”Vrea neapărat să facă un test de paternitate. Așa a făcut și cu Mădălina și Anais (Beyonce de România și fiica acesteia, n. red.), iar la Cristina are niște bănuieli urâte. Normal, a ieșit un scandal monstru, chiar înainte de nașterea băiatului, iar din acest motiv, chiar dacă Cristina a născut în București, el nu a văzut copilul, era în Petroșani. A văzut doar câteva poze, din cele trimise de Cristina, dar tot vrea să facă testul”, a transmis un apropiat al lui Nicolae Guță pentru wowbiz.ro.

”Nicolae Guță vrea testul ADN, să fie sigur că este al lui”

”Nicolae Guță a auzit zvonuri cum că Cristina ar fi fost cuplată și cu un alt manelist, când ei erau despărțiți. Iar cum perioada în care Cristina a rămas însărcinată este chiar, după calcule, cea în care, cu greu, s-au împăcat, Nicolae Guță vrea testul ADN, să fie sigur că este al lui”, mai declarat persoana respectivă pentru sursa menționată mai sus.

Cristina și Nicolae Guță au o relație presărată cu certuri, împăcări și scandaluri, însă, ea a ales să îi rămână alături cântărețului de manele. Povestea lor de dragoste a ajuns la un nou stadiu: acela în care cei doi au devenit părinți. În timp ce pentru partenera lui este prima experiență de acest gen, pentru artist este cea cu numărul 12 – el mai are 11 copii din relațiile anterioare. (VEZI ȘI: NUNTĂ LA VENEȚIA! NICOLAE GUȚĂ ȘI APROPIAȚII LUI AU OCUPAT UN VAGON ÎNTREG)

“La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis că până la urmă, ea decide. Numele are o oarecare importanță, mai important este caracterul, dar mai important este modul în care îl vom crește. Asupra noastră au fost multe încercări, turbulențe. Am rezistat și, totuș,i faptul că îmi poartă băiețelul în pântece înseamnă foarte mult.

Cristina este o femeie frumoasă și putea să aibă mulți pretendenți, ar putea să fi cu oricine, cu oameni foarte bogați. A ales să fim împreună, conștientă fiind și tot timpul dorindu-și acest lucru: să rămână însărcinată. Nu a fost nimic accidental, ne-am dorit acest lucru”, a povestit Nicolae Guță în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.