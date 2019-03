NU e Mirela Vaida! Simona Gherghe tocmai a anunțat cine i-a luat locul la Acces Direct

Așteptarea a luat sfârșit! Noua prezentatoare a preluat cârma emisiunii ”Acces Direct”, iar Simona Gherghe a predat deja ștafeta.

Se știe de ceva vreme că astăzi, Simona Gherghe a prezentat pentru ultima dată “Acces Direct” înainte să devină mămică pentru a doua oară. Ei bine, toți fanii au așteptat cu sufletul la gură să afle cine o va înlocui pe prezentatoarea TV. Și dacă în trecut, Simona Gherghe a fost înlocuită de Mirela Vaida, Mara Bănică, Dan Capatos și Mihai Morar… acum, este vorba despre nimeni alta decât Cristina Cioran! (CITEȘTE ȘI: SIMONA GHERGHE, DECIZIE VITALĂ LUATĂ ÎNAINTE DE A NAȘTE! A FĂCUT ANUNȚUL ÎN URMĂ CU PUȚIN TIMP)

„Așteptarea a luat sfârșit. Sunt emoționată, am primit o mulțime de mesaje. Nu vă mai țin pe jar pentru că vreau să o invit în platou pe noua prezentatoare”, a spus Simona Gherghe.

”Cea mai emoționată a fost mama. Era la doctor și-am zis: ”Ce bine că-i la doctor!” Stai jos! Știi cine va prezenta emisiunea de luni? Știu că nu trebuie să te lași copleșit, cu toate astea poveștile te lasă mască. O să fie bine! Acum sper să nu ma certe telespectatorii din prima zi, probabil o să am niște bâlbâieli”, a mărturisit Cristina Cioran.

Simona Gherghe a vrea totuși să mențină misterul până la sfârșitul emisiunii, dar a dat totuși mici detalii curioșilor. (VEZI ȘI: SIMONA GHERGHE, ÎNGROZITĂ DE CE A PĂȚIT ANDREEA BĂLAN ÎN SALA DE NAȘTERI: “SUNT ÎNTR-O SITUAȚIE MAI DELICATĂ”)

„Am zis că o să fie cu emoții, că este ultima mea emisiune. Cred că în ultimele săptămâni, cea mai frecventă întrebare pe care am auzit-o nu a fost cea cu câte luni mai ai, dar cea cu cine în locul tău. Chiar n-am știut până ieri, alaltăieri. Am zis eu că este cel mai bine păstrat secret din țara asta. Veți ști și voi, dar vreau să facem o ghicitoare până la sfârșitul emisiunii. Este fată, este blondă și nu vă zic mai multe. Ce nu știe viitoarea prezentatoare este că în curând cred că va fi însărcinată. Dacă e să judecăm după ce s-a întâmplat cu Mirela care mi-a ținut mie locul, apoi a rămas ea însărcinată, apoi m-am întors eu și am rămas iar însărcinată.”, a spus Simona Gherghe la Acces Direct.