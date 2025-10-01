Nu este un banc! La ce vârstă a devenit „bărbat” Jaguarul de la Insula Iubirii

George Jaguarul este una dintre cele mai discutate ispite masculine de la Insula Iubirii 2025. După participarea în emisiune, el a reușit să își atragă mulți fani prin felul în care a ieșit din tipare și prin sinceritatea lui debordantă.

Devenit cunoscut în cadrul emisiunii Insula Iubirii, George a reușit să ajungă imediat la inimile telespectatorilor. Ispita și-a format o imagine de player în timpul emisiunii și a făcut mereu publicul să râdă prin simpla lui prezență, iar dezvăluirile incendiare continuă și după ce a părăsit insula.

La ce vârstă a devenit „bărbat” Jaguarul de la Insula Iubirii

Jaguarul nu a reușit să facă ravagii în rândul concurentelor de la Insula Iubirii, dar cu siguranță a cucerit publicul prin stilul său diferit și sincer. De-a lungul show-ului, el a dat din casă și a povestit multe lucruri din viața lui intimă, aspecte care au făcut deliciul publicului.

Acum, după terminarea show-ului, Jaguarul se bucură în continuare de reflectoare și de atenția publicului. Recent, invitat în cadrul unui podcast, George a dezvăluit vârsta la care a devenit „jaguar”. Într-o discuție în care vorbea despre ce îi place să facă în dormitor cu o femeie, Jaguarul a dezvăluit vârsta la care a devenit ”bărbat”. Se pare că fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut acest pas la o vârstă fragedă, 12 ani.

„Eu la 12 ani eram deja jaguar”, a spus Jaguarul în cadrul podcastului Fiță cu Adiță.

În ceea ce privește preferințele sale în materie de femei, Jaguarul a fost cât se poate de clar: brunetele sunt pasiunea lui. Cu toate astea, dacă vreo domnișoară care nu este brunetă încearcă să îl cucerească, ea trebuie să aibă acel ceva care să-l facă să uite de culoarea părului ei.

„Cireașa de pe tort este bruneta. Pentru mine contează. Dar, dacă nu ești brunetă, trebuie să ai acel detaliu în plus.”, a mai spus Jaguarul.

