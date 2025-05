NU instala această aplicație în telefon! Vei rămâne fără niciun ban în cont

O aplicație te poate lăsa imediat fără banii din contul bancar. Nu trebuie să o instalezi pe telefon! O femeie a rămas fără 57.000 de lei după ce a fost păcălită! Iată despre ce este vorba!

Un nou tip de înșelătorie online face victime în România. O femeie din Deva, de profesie cadru didactic, a fost înșelată de persoane necunoscute și a rămas fără o sumă considerabilă din contul bancar – peste 57.000 de lei. Totul a pornit de la o aplicație aparent inofensivă, dar care, odată instalată, a oferit acces total escrocilor la datele și resursele financiare ale victimei.

Femeia a fost abordată telefonic de așa-ziși „consultanți financiari”, care i-au promis câștiguri rapide din investiții în acțiunile unei companii cunoscute. Interesată de ofertă și dorind să afle mai multe despre domeniul bursier, aceasta a acceptat să urmeze instrucțiunile primite. A fost rugată să instaleze o aplicație de acces de la distanță, sub pretextul că astfel va putea urmări evoluția investiției.

„Am fost atrasă prin sistemul de acțiuni. Asta a fost prima atracție. E un sector nou și eu fiind dascăl am vrut să învăț noul. Mi-au prezentat imagini pe telefon și mi-au solicitat să instalez o aplicație. Iar apoi au făcut totul de la distanță, ceea ce eu nu am știut. Instant. (…) Am văzut creditul mare pe care eu nu l-am vrut, fără știrea mea și acum am urmărit”, a povestit femeia care a instalat aplicația care te lasă fără bani, conform