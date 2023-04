“Nu merg la mama la cimitir, eu vorbesc cu ea!” + Nu poate intra în mănăstire

Monica Tatoiu și-a pierdut mama în luna octombrie, anul trecut. Vedeta tv nu a mers la cimitir de când aceasta s-a stins. În schimb, ea spune că vorbește tot timpul cu femeia care i-a dat viață, acolo unde e convinsă că se află spiritul acesteia. Totodată, fosta profesoară de matematică a mai declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, că intră doar în anumite biserici și mănăstiri, pentru că în multe dintre acestea simte că a intrat Diavolul.

Pentru Monica Tatoiu, Sfintele Sărbători Pascale reprezintă un moment în care-și amintește de mama sa, de perioada copilăriei, când femeia care i-a dat viață stătea de dimineața până seara în bucătărie, în Săptămâna Mare. Iar din mâna sa ieșeau cele mai mari bunătățuri.

„Mama făcea prăjitura cu cremă de castane, gen Tosca. Asta fac și eu acum. Și o împart prietenilor care m-au ajutat de-a lungul timpului. Toate prăjiturile ei necesită un timp imens.

Mama muncea în bucătărie, în Săptămâna Mare, de dimineața până seara, zi de zi. Bunica din partea tatălui și femeia de serviciu spălau vasele, iar mama și bunica din partea ei umpleau castroanele… An de an mă trezeam la 7 și spălam și eu castroane. Anul acesta am făcut pentru prima oară cozonac, îmi era teamă că nu iese..Dar au ieșit buni”, a mărturisit Monica Tatoiu pentru CANCAN.ro.

„Spiritul ei aici se află”

Mama vedetei TV s-a stins din viață în octombrie, anul trecut, după ce s-a chinuit cinci ani, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. A murit chiar în săptămâna Sfintei Paraschiva. Era o femeie extrem de credincioasă, după cum ne mărturisește Monica Tatoiu. De atunci însă, aceasta a evitat să meargă la cimitirul unde e înmormântată:

„Eu la mama la cimitir nu mă duc, acolo e doar o bucată de pământ, țărână. Eu cu mama vorbesc. M-am apucat să fac ce gătea ea și toate au ieșit. Și cât găteam, vorbeam cu ea. Și-mi aminteam cum mă boscorodea… Sipiritul ei aici se află, nu la cimitir. I-au făcut slujbele, dar eu nu cred în asta”.

„Simt bisericile în care a intrat Diavolul”

Monica Tatoiu a adăugat că nu suportă dogmele bisericești, iar în Noaptea de Înviere va sta într-un colț, pentru a nu fi recunoscută.

„Nu suport dogmele bisericești… De ce să intru după bărbat în biserică.. Dar când mi s-a explicat motivul pentru care trebuie făcut asta, că se uita bărbații după fundul meu, atunci am înțeles.

Eu țin post, mă închin în fiecare dimineață, asta da…Dar nu să mă duc în biserică special să mă închin. De fiecare dată când cineva îmi face rău, nu răspund.

Fiecare are limbajul lui cu Dumnezeu. Nu trebuie să mă duc la biserică să-l am pe Dumnezeu lângă mine. Dar merg la biserică în zile speciale, când sunt momente importante pentru că atunci rugăciunea e mai puternică. Atunci când pleacă de la sute de oameni. Când iei lumina și cânți , atunci e mult mai puternică.

Dar e toxică atunci când o faci într-o biserică în care a intrat Diavolul. Cum sunt multe în România. Eu simt asta..

Am aici o biserică în care nu pot intra. Nu intru în Catedrala de la Constanța. Sunt locuri în care nu pot. Si la unele mănăstiri simt la fel.

În străinătate, în biserică, nu am nicio problemă, nu mă cunoaște nimeni. Dar aici, mă așez în biserică într-un colț, la Înviere. Eu cânt, eu plâng, nu vreau să fiu maimuța din vitrină.. Lumea se uită la mine ca la gradina zoologică atunci când sunt recunoscută. E groaznic cu cerșetorii de pe trepte. Mă simt murdărită..Eu nu dau de pomană oamenilor care cerșesc la mașină, unde se stă la semafor”, ne-a mai spus Monica Tatoiu.

„Când ai o problemă cu copilul, singura cale e rugaciunea”

Vedeta TV nu ne-a ascuns nici motivul principal pentru care ține un anumit tip de post:

„Țin un post special, ca la Ramada, nu beau alcool și nu mănânc carne, miercurea și vinerea, iar la 20 seara, când se face întuneric, îmi pun un pahar cu vin. Dar nu țin postul pentru mine, ci pentru fi-miu care nu crede în Dumnezeu. Rugăciunile părinților sunt temelia casei pentru copii și la un moment dat îl va descoperi. Când ai o problemă cu copilul, singura cale e rugaciunea. Asta știu de la mitropolit și de la preot. Și rugăciunea e: Doamne, dă-i puterea să găsească el calea spre tine”.

