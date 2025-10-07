Acasă » Știri » Nutrienți obligatorii pentru oase puternice, dacă ai trecut de 35 de ani. Așa eviți fracturile sau osteoporoza

Nutrienți obligatorii pentru oase puternice, dacă ai trecut de 35 de ani. Așa eviți fracturile sau osteoporoza

De: Anca Chihaie 07/10/2025 | 10:15
Nutrienți obligatorii pentru oase puternice, dacă ai trecut de 35 de ani. Așa eviți fracturile sau osteoporoza
Foto: Pixabay

Majoritatea credem că problemele de sănătate a oaselor apar mai ales după ce ai înaintat cu 50 de ani. În realitate, procesul de pierdere a masei osoase începe de mult timp mai devreme, chiar în jurul vârstei de 30-35 de ani, potrivit CSID.ro

La început, schimbările sunt foarte subtile și dificil de remarcat, dar ele arată începutul unei perioade în care oasele încep să se facă mai slabe treptat. În timp ce corpul nu mai reușește să-și înlocuiască eficient țesutul osos pierdut, densitatea oaselor scade.

Această situație, numită osteopenie, este un semnal că oasele devin mai fragile și mai ușor de rănit. Fără măsuri preventive, osteopenia poate evolua în timp către osteoporoză, o problemă care mărește riscul de a avea fracturi.

Vezi AICI ce a arătat un studiu recent.

Tags:
Iți recomandăm
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc să te…”
Știri
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc…
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
Știri
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu...
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
Gandul.ro
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă...
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
Digi 24
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte...
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Promotor.ro
Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e...
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
Romania TV
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
Gandul.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie...
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În ...
Tatăl copilului de 3 ani din Mărășești este distrus de durere. Ce mesaj sfâșietor a postat: „În loc să te…”
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag
Ce se va întâmpla cu asociațiile de bloc care rămân fără bani la fondul de rulment. Proiect legislativ
Ce se va întâmpla cu asociațiile de bloc care rămân fără bani la fondul de rulment. Proiect legislativ
Impozitul auto crește în 2026? Cât ar plăti șoferii pentru mașinile lor de la 1 ianuarie
Impozitul auto crește în 2026? Cât ar plăti șoferii pentru mașinile lor de la 1 ianuarie
Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora trăiește ca o regină! Ce nu face niciodată în casă: „Răsfățul meu dintotdeauna”
Noua specie de pește care face furori în România. Va costa 50-60 de lei per kilogram
Noua specie de pește care face furori în România. Va costa 50-60 de lei per kilogram
Vezi toate știrile
×