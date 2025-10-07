Nutrienți obligatorii pentru oase puternice, dacă ai trecut de 35 de ani. Așa eviți fracturile sau osteoporoza

Majoritatea credem că problemele de sănătate a oaselor apar mai ales după ce ai înaintat cu 50 de ani. În realitate, procesul de pierdere a masei osoase începe de mult timp mai devreme, chiar în jurul vârstei de 30-35 de ani, potrivit CSID.ro

La început, schimbările sunt foarte subtile și dificil de remarcat, dar ele arată începutul unei perioade în care oasele încep să se facă mai slabe treptat. În timp ce corpul nu mai reușește să-și înlocuiască eficient țesutul osos pierdut, densitatea oaselor scade.

Această situație, numită osteopenie, este un semnal că oasele devin mai fragile și mai ușor de rănit. Fără măsuri preventive, osteopenia poate evolua în timp către osteoporoză, o problemă care mărește riscul de a avea fracturi.

