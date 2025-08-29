Nuțu Cămătaru face praf ‘interlopii’ de pe TikTok: „Le dau câte 40 de secunde să stea în picioare”

Nuțu Cămătaru pune tunurile pe interlopii de pe Tik Tok și Facebook. Într-un puseu de sinceritate, Ion Balint a făcut praf toate personajele ”de carton” de pe internet și i-a făcut de râs pe cei care cred că au calități de mari interlopi. Acesta mărturisește că niciunul dintre ei nu ar avea cum să facă față unei provocări corp la corp cu el, notează EVZ.RO.

Recent, în cadrul unui interviu, Nuțu Cămătaru a făcut analiza a celor care se joacă de-a interlopii pe pe Tik Tok și Facebook. Ion Balint susține că de-a lungul timpului a ajutat pe mulă lume să facă parte din clanul său, însă există mulți care doar se laudă și se folosesc de numele lui.

Ajuns la 61 de ani, interlopul recunoaște că nu a avut o viață lipsită de probleme, a fost de multe ori între viață și moarte, însă fiecare încercare l-a făcut să devină mai puternic – continuă să citești AICI mesajul pe care Nuțu Cămătaru îl are pentru interlopii de pe Tik Tok.