O blondă, experiență traumatizantă în timp ce era la volan: “A tras de ușa mașinii mele, încercând să pătrundă înăuntru”. Avertismentul lansat a făcut înconjurul lumii | VIDEO

O tânără șoferiță a trăit o experiență traumatizantă în timp ce era la volan și, după ce și-a revenit din sperietură, ea și-a spus povestea într-o înregistrare video. Potrivit declarațiilor sale, un bărbat a încercat să intre în mașina ei, după ce planul lui a eșuat în cazul unei femei care își parcase autoturismul în spatele blondei. Clipul s-a viralizat pe TikTok și conține un avertisment pentru toate doamnele și domnișoarele.

Cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, tânăra a mărturisit că scenele s-au petrecut săptămâna aceasta, într-una dintre diminețile în care a plecat la serviciu. Filmarea postată pe contul ei de TikTok este însoțită de următorul apel: “Vă rog să distribuiți asta! Noi trebuie să avem grijă unul de celălalt!”.

Șirul dezvăluirilor începe cu concluzia: “Acesta este motivul pentru care ar trebui să vă închideți ușile mașinii în momentul în care intrați înăuntru”. Ulterior, blonda a relatat fiecare detaliu: “În timp ce mă pregăteam, punându-mi centura de siguranță, am văzut că o mașină a tras în spatele meu, iar la volan era o femeie. Un bărbat s-a apropiat de autoturismul ei și amândoi și-au pus măștile, așa că am presupus că era un Uber sau ceva în genul. Astfel, eu am decis să aștept să plece pentru a putea ieși mai ușor din locul meu de parcare”.

Bărbatul nu a reușit să intre în mașina parcată în spatele tinerei șoferițe, iar cealaltă femeie demarează în trombă.

“Brusc, ea a oprit chiar lângă mașina mea și a început să claxoneze cu furie și să facă unele semne spre mine, iar eu eram super confuză, nu știam ce se întâmplă.

În cele din urmă, mă întorc și, în spatele meu, același bărbat trăgea de ușa mașinii mele, încercând să pătrundă înăuntru. Vreau să-i mulțumesc acelei femei, oricine ar fi fost, pentru că lucrurile ar fi putut să meargă mult mai rău”, a mai spus șoferița blondă, după cum veți putea vedea pe filmarea de mai jos.



Pe Tiktok, carismatica blondă se numește @esor_gaming, iar clipul postat de ea a devenit viral; imaginile au fost vizionate de aproape un milion de ori.

Oameni din întreaga lume i-au lăsat comentarii, iar cineva i-a scris: “Tot aud atât de multe povești ca aceasta. Lumea a luat-o razna literalmente. Ce naiba”.

Sursa foto: captură video TikTok / esor_gaming