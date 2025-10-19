O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital

Clipe de groază pentru o familie din județul Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital, duminică, în urma unei explozii produse la centrala termică din bucătărie. Incidentul s-a petrecut în comuna Ulmi din județul Dâmbovița.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dâmbovița, deflagrația nu a fost urmată de un incendiu, iar structura casei nu a fost nici ea afectată. Pompierii au intervenit de urgență în comuna dâmbovițeană Ulmi, după o explozie produsă la centrala termică aflată în bucătăria unei locuințe, a transmis ISU Dâmbovița, potrivit Agerpres.

O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița

Trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanță și un echipaj SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte au ajuns de urgenţă la faţa locului.

„ISU Dâmboviţa intervine de urgenţă în localitatea Ulmi, în urma producerii unei deflagraţii neurmate de incendiu, la o casă. Deflagraţia s-a produs la o centrală termică, situată în bucătăria locuinţei. În urma evenimentului structura de rezistenţă a locuinţei nu a fost afectată”, precizează ISU Dâmboviţa.

În urma exploziei, două persoane, un bărbat, în vârstă de 49 de ani și o femeie, în vârstă de 51 de ani, au fost rănite și au fost transportate la spital pentru investigații. Cele două persoane erau conștiente în momentul în care echipajele medicale au intervenit.

„Două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani şi o femeie de 51 de ani, conştiente, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, au comunicat cei de la ISU Dâmboviţa.

