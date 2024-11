O clujeancă și-a comandat o salată de la Salad Box. Ireal ce a primit, de fapt

O clujeancă a avut parte de o întâmplare ce s-ar fi putut transforma într-o nenorocire. După ce a comandat o salată de la un restaurant din Cluj, femeia a avut un șoc atunci când a descoperit un obiect înțepător în mâncare.

Incidentul a avut loc în Cluj Napoca. O femeie a comandat o salată de la renumitul lanț de restaurante Salad Box și a fost șocată să vadă că în caserola cu mâncare a găsit un obiect care ar fi putut să-i facă rău atât ei, cât și fetiței sale. Citește și: Ce a putut să scrie o tânără din Gorj pe salata boeuf, de Paşte? Au râs cu lacrimi când au văzut mesajul genial

Femeia și-a împărtășit experiența pe o rețea de socializare, acolo unde a publicat câteva fotografii cu obiectul găsit în mâncare. Este vorba despre o bucată ascuțită de plastic. În timp ce mânca, aceasta a simțit un obiect înțepător în gură, moment în care a realizat că se află în pericol. Deși recunoscătoare că bucata de plastic nu a ajuns în farfuria fetiței sale, clujeanca le-a mărturisit utilizatorilor că s-a rănit în obiect și le-a cerut sfatul despre ce ar putea face în continuare.

,,Sunt șocată efectiv! Am comandat o salată de la Salad Box și am găsit așa ceva în mâncare ! Am scos-o din gură! Nu îmi imaginez ce se întâmpla dacă mânca fetița salata și găsea așa ceva. Ce ați face voi în situația asta? M-am înțepat în gură cu acest plastic !”, a scris clujeanca pe o rețea de socializare.