O companie de ridesharing dispare din România. Ce se întâmplă cu Bolt și Uber de la 1 septembrie 2022

O companie de ridesharing dispare din România, începând cu data de 1 septembrie 2022. Reprezentanții firmei au anunțat, deja, utilizatorii de faptul că serviciile lor nu vor mai fi disponibile pe teritoriul nostru. Iată ce se va întâmpla cu Bolt și Uber încă de la începutul lunii septembrie.

Reprezentanții companiei Free Now au anunțat faptul că, începând cu data de 1 septembrie 2022, serviciile lor nu vor mai fi disponibile pe teritoriul României. Aceștia au transmis faptul că vor continua să se concentreze asupra investițiilor actuale pe piețele-cheie din Europa, unde ofertele acestora se află pe o pantă ascendentă. În plus, platforma lor va rămâne disponibilă în peste 170 de orașe din Europa.

Mesajul transmis de reprezentanții companiei

Reprezentanții companiei au transmis următorul mesaj:

„Free Now își încheie activitatea în România. Ne pare rău să vă informăm că aplicația Free Now nu va mai fi disponibilă pentru utilizatorii noștri din România începând cu 1 septembrie 2022. Am luat decizia de a înceta operațiunile în această țară cu mare dificultate și vom rămâne mereu extrem de recunoscători pasagerilor și șoferilor noștri care au făcut parte din povestea Free Now din România. Vom continua să ne concentrăm asupra investițiilor actuale pe piețele-cheie din Europa, unde oferta noastră de multimobilitate este în creștere.

Platforma noastră rămâne valabilă pentru tine în peste 170 de orașe din Europe, unde poți accesa o gamă completă de servicii de mobilitate prin aplicația Free Now, inclusiv opțiuni de taximetrie, mașină privată, carsharing și micromobilitate. Vă rugăm să rețineți că voucherele pe care le aveți activ vor expira la 1 septembrie. Vă mulțumim pentru sprijinul și încrederea dumneavoastră din ultimii ani. Mulțumim pentru tot”, este mesajul transmis de reprezentanții companiei.

În acest sens, Bolt și Uber își vor majora profiturile începând cu luna septembrie a acestui an. Există probabilitatea ca Free Now să funcționeze pe alte piețe din Europa tocmai din acest considerent: concurența care se află în România. Atât Bolt, cât și Uber rămân două companii care au o cotă de piață mai mare.

