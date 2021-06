O fată de 14 ani a vrut să slăbească și a apelat la inelul gastric! Avea să moară două zile mai târziu

Sfârșit tragic a avut o fată de 14 ani, din Grecia, care a apelat la o intervenție chirurgicală pentru a slăbi. Și-a pus inel gastric, pentru că era luată mereu peste picior de colegii ei, din cauză că era grasă. A murit la două zile după operație.

Jurnaliştii de la protothema.gr scriu că decizia privind montarea inelului gastric ar fi fost luată de familie în urma bullying-ului la care ar fi fost supusă copila la şcoală. Astfel, ea a fost operată la o clinică privată din Salonic, dar la două zile avea să moară. ”Aștepta cu nerăbdare să se opereze, ca să poată pierde în greutate și pentru ca ceilalți copii de la școală să înceteze să-și mai bată joc de ea”, a mărturisit fetei. (CITEȘTE ȘI: CRIMĂ SAU SINUCIDERE? O AVOCATĂ DIN IAȘI A MURIT, DUPĂ CE A CĂZUT, DEZBRĂCATĂ, DE LA ETAJUL 6)

Preotul Vissarion Kantounis, tatăl fetei, îi acuză de malpraxis pe medicii care au operat-o. „Trebuie subliniată eroarea medicală, nu bullying-ul. Copilul meu a trebuit să slăbească, deoarece dietele și exercițiile fizice nu au funcționat. Ne-am dus la un profesionist, care este considerat o autoritate în domeniu, și l-am întrebat cum poate slăbi fata mea, iar el a răspuns că există această metodă, cel mai puțin dureroasă, cu recuperare rapidă, așa că am decis să montăm un inel gastric”, a acuzat acesta. (NU RATA: TRAGEDIE ÎNTR-O BENZINĂRIE DIN SIBIU! A MURIT DUPĂ CE A OPRIT MAȘINA ÎN FAȚA POMPEI)

Părintele spune că medicul nu l-a informat asupra tuturor riscurilor operației. „Copilul meu a plecat în cer din cauza unei erori medicale. Dacă medicul ne-ar fi spus că această operație implică aceste riscuri, nu am fi făcut-o copilului nostru. Doctorul nu ne-a spus nimic, de ce? Nu am avut informații complete despre procedură și recuperarea post-chirurgicală și, bineînțeles, nu am știut niciodată că ar putea să apară complicații”, a tunat Kantounis.

„Operația a avut loc marți, miercuri am părăsit centrul medical, vineri am dus-o de grabă la spital, pentru că ne-am dat seama că are tahicardie. S-a topit în interior, lichidul gastric umpluse abdomenul, a ars totul. Nu am nicio problemă cu administrația și spitalul, problema mea este medicul, care nu trebuie să mai opereze”, a mai spus Vissarion Kantounis.