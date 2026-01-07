Acasă » Știri » Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă

Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 10:42
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Tragedie în Ohio/foto: social media

O tragedie profund tulburătoare a zguduit comunitatea din Columbus, Ohio, după ce un medic stomatolog și soția sa au fost găsiți fără viață în propria locuință. Descoperirea a fost făcută la finalul lunii decembrie, iar circumstanțele în care a avut loc dubla crimă ridică numeroase semne de întrebare, ancheta fiind în continuare în desfășurare.

Victimele sunt Spencer Tepe, stomatolog cunoscut în zonă, și soția sa, Monique Tepe. Cei doi au fost găsiți morți în casa lor situată în partea de nord a orașului Columbus. Scenele întâlnite de polițiști au fost cu atât mai șocante cu cât cei doi copii ai cuplului se aflau în locuință, în viață, plângând lângă trupurile neînsuflețite ale părinților lor. De asemenea, câinele familiei nu a fost rănit.

Tragedie șocantă în Ohio

Primele verificări efectuate de anchetatori au arătat că nu existau semne clare de pătrundere prin efracție, ușile și ferestrele nefiind forțate. Acest detaliu complică semnificativ ancheta, deoarece sugerează fie că agresorul a avut acces facil în locuință, fie că a fost primit în interior. Deși s-a stabilit că ambii soți au fost împușcați, la fața locului nu a fost găsită nicio armă de foc, un alt element care îngreunează reconstituirea exactă a evenimentelor.

În urma autopsiei preliminare, s-a constatat că Spencer Tepe a suferit mai multe plăgi prin împușcare, în timp ce Monique Tepe a fost ucisă printr-un singur foc de armă, tras în zona pieptului. Autoritățile tratează cazul ca pe o dublă omucidere, însă până în prezent nu a fost anunțat niciun suspect și nu a fost identificată oficial nicio persoană de interes.

Alarma a fost dată după ce Spencer Tepe nu s-a prezentat la locul de muncă, lucru neobișnuit pentru el. Un coleg, îngrijorat de absența sa, a contactat poliția pentru a solicita o verificare la domiciliu. Ulterior, un prieten al familiei, ajuns și el la adresă pentru a vedea ce se întâmplă, a sunat la 911 după ce a auzit copiii plângând în interiorul casei.

Ancheta a scos la iveală și un element straniu legat de un apel telefonic efectuat cu câteva luni înainte de tragedie. La aceeași adresă a fost înregistrat un apel la serviciile de urgență, în jurul orei 2:45 dimineața, apel care a fost închis înainte ca dispecerul să poată obține informații clare. Ulterior, operatorul a revenit cu un apel pentru a verifica situația. Convorbirea a fost clasificată drept o dispută domestică, iar intervenția autorităților nu a mai fost considerată necesară la acel moment.

„Bună ziua, aici este 911. Tocmai am primit un apel în care s-a închis telefonul. Este totul în regulă?”, a întrebat operatorul femeia.

„Pot să vă întreb de ce ați sunat la 911?”, a întrebat operatorul.

„Pentru că eu și iubitul meu ne-am certat, dar sunt bine, vă promit”, a răspuns femeia.

Recent, Departamentul de Poliție din Columbus a făcut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în care apare silueta unei persoane care se deplasa pe o alee din apropierea casei familiei Tepe în noaptea crimelor. Identitatea acestei persoane nu a fost stabilită, iar autoritățile nu au confirmat dacă există o legătură directă între aceasta și evenimentele tragice.

CITEŞTE ŞI: FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri uluitoare în telefonul criminalului din Mureș

În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Știri
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu cei 5 copii: unul dintre ei a murit
Știri
Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu…
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Gandul.ro
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Pățania unei femei care a vrut să repare mașina cu ChatGPT: „Nu știu de ce, dar nu mai pornește deloc”
Promotor.ro
Pățania unei femei care a vrut să repare mașina cu ChatGPT: „Nu știu de ce,...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Yoga Mini i, un PC care încape într-o sticlă de 1 litru. Ce poate face?
go4it.ro
Yoga Mini i, un PC care încape într-o sticlă de 1 litru. Ce poate face?
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Gandul.ro
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, ...
Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu cei 5 copii: unul dintre ei a murit
Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată ...
Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”
Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână
Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână
Orașul din România în care o garsonieră se închiriază cu 100 de euro pe lună. Este parțial mobilată
Orașul din România în care o garsonieră se închiriază cu 100 de euro pe lună. Este parțial mobilată
Banii din bancă se topesc. Cât pierzi într-un an dacă nu faci nimic cu ei
Banii din bancă se topesc. Cât pierzi într-un an dacă nu faci nimic cu ei
Vezi toate știrile
×