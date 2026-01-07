Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă

O tragedie profund tulburătoare a zguduit comunitatea din Columbus, Ohio, după ce un medic stomatolog și soția sa au fost găsiți fără viață în propria locuință. Descoperirea a fost făcută la finalul lunii decembrie, iar circumstanțele în care a avut loc dubla crimă ridică numeroase semne de întrebare, ancheta fiind în continuare în desfășurare.

Victimele sunt Spencer Tepe, stomatolog cunoscut în zonă, și soția sa, Monique Tepe. Cei doi au fost găsiți morți în casa lor situată în partea de nord a orașului Columbus. Scenele întâlnite de polițiști au fost cu atât mai șocante cu cât cei doi copii ai cuplului se aflau în locuință, în viață, plângând lângă trupurile neînsuflețite ale părinților lor. De asemenea, câinele familiei nu a fost rănit.

Tragedie șocantă în Ohio

Primele verificări efectuate de anchetatori au arătat că nu existau semne clare de pătrundere prin efracție, ușile și ferestrele nefiind forțate. Acest detaliu complică semnificativ ancheta, deoarece sugerează fie că agresorul a avut acces facil în locuință, fie că a fost primit în interior. Deși s-a stabilit că ambii soți au fost împușcați, la fața locului nu a fost găsită nicio armă de foc, un alt element care îngreunează reconstituirea exactă a evenimentelor.

În urma autopsiei preliminare, s-a constatat că Spencer Tepe a suferit mai multe plăgi prin împușcare, în timp ce Monique Tepe a fost ucisă printr-un singur foc de armă, tras în zona pieptului. Autoritățile tratează cazul ca pe o dublă omucidere, însă până în prezent nu a fost anunțat niciun suspect și nu a fost identificată oficial nicio persoană de interes.

Alarma a fost dată după ce Spencer Tepe nu s-a prezentat la locul de muncă, lucru neobișnuit pentru el. Un coleg, îngrijorat de absența sa, a contactat poliția pentru a solicita o verificare la domiciliu. Ulterior, un prieten al familiei, ajuns și el la adresă pentru a vedea ce se întâmplă, a sunat la 911 după ce a auzit copiii plângând în interiorul casei.

Ancheta a scos la iveală și un element straniu legat de un apel telefonic efectuat cu câteva luni înainte de tragedie. La aceeași adresă a fost înregistrat un apel la serviciile de urgență, în jurul orei 2:45 dimineața, apel care a fost închis înainte ca dispecerul să poată obține informații clare. Ulterior, operatorul a revenit cu un apel pentru a verifica situația. Convorbirea a fost clasificată drept o dispută domestică, iar intervenția autorităților nu a mai fost considerată necesară la acel moment.

„Bună ziua, aici este 911. Tocmai am primit un apel în care s-a închis telefonul. Este totul în regulă?”, a întrebat operatorul femeia. „Pot să vă întreb de ce ați sunat la 911?”, a întrebat operatorul. „Pentru că eu și iubitul meu ne-am certat, dar sunt bine, vă promit”, a răspuns femeia.

Recent, Departamentul de Poliție din Columbus a făcut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în care apare silueta unei persoane care se deplasa pe o alee din apropierea casei familiei Tepe în noaptea crimelor. Identitatea acestei persoane nu a fost stabilită, iar autoritățile nu au confirmat dacă există o legătură directă între aceasta și evenimentele tragice.

