O fată din Bârlad a plecat de acasă și este de negăsit! A fost dată în urmărire națională

A dispărut de acasă în urmă cu o lună, iar părinții sunt disperați, fiind convinși că fata lor, în vârstă de 19 ani, a fost răpită. Tânăra a fost dată în urmărire națională.

Andreea Nadia Tantu este din Bârlad și a plecat de acasă pe 12 februarie, în mod voluntar și, de atunci, nu a mai fost văzută. Familia crede că fata a fost răpită, mai ales că atunci a plecat să se vadă cu un băiat.

După anunțarea dispariției, polițiștii au descoperit că tânărul a avut, o perioadă, telefonul fetei asupra sa, apoi l-a vândut. În cauză se fac cercetări pentru dispariție suspectă.

Tânăra are aproximativ 1,60 m, 47 de kilograme, păr brunet, drept și lung, construcție atletică, ochi căprui. Ca semn distinct, are o cicatrice în urma unei operații de apendicită. La data dispariției era îmbcăcată cu o geacă de tercot de culoare bleumarin, cu glugă cu puf de culoare roz, pantaloni bleumarin și ghete până la gleznă, din piele de culoare neagră. A fost văzută ultima oară la data de 12.02.2018, în jurul orei 12.00, deplasându-se pe str. Dimitrie Cantemir, în direcția Podului Pescăriei, având asupra sa o sacoță din plastic culoare albă, anunță vremeanoua.ro.

„Fata a plecat de acasã pentru cã a sunat-o un prieten de-al ei, ca sã se întâlneascã cu el. Si nu am mai dat de ea. N-am mai auzit-o, n-am mai vãzut-o. Nu s-a mai întors. În schimb, am gãsit telefonul fetei, un Iphone de 2.000 de lei cel putin, la prietenul cu care s-a întâlnit. De fapt, nu la el, ci la un alt tip din Bârlad, care l-a cumpãrat de la el, cu 550 de lei! Telefonul are aplicatie prin care poate fi gãsit si dacã nu stii parola la aplicatia respectivã, nu poti folosi telefonul. Omul care l-a cumpãrat, a vãzut numele meu pe telefon si a realizat cã acel telefon este suspect. M-a chemat si mi-a zis de unde l-a cumpãrat: de la prietenul fetei, cel care a chemat-o si a vãzut-o ultimul. Când l-am întrebat de unde are telefonul, ne-a zis cã fata i l-a dat lui în contul unei datorii! Dacã nici asta nu este suspect! Nu stiu ce-a declarat la politie, dar este foarte suspect. Vã rog, dacã puteti, scrieti ca sã ne contacteze cine stie ceva de fata mea. O fi ea majorã, are 19 ani, dar numai cine nu-i pãrinte nu stie cã poate sã aibã si 50 de ani, tot copilul tãu este si te îngrijorezi când pãteste ceva”, a spus Ioan Tantu, tatăl fetei, convins fiind si cã politistii nu prea s-ar înghesui sã o caute pe fata lui.