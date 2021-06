O femeie din Iași a cheltuit în jur de 50.000 de lei pe teste PCR pentru a-și vedea mama în spital. “Un abuz!”

O femeie din Iași a cărei mamă era internată într-un spital privat a cheltuit aproape 50.000 de lei pe teste PCR ca să-și poată vizita părintele în unitatea medicală. DSP a recunoscut că totul a fost un abuz și că nu trebuia să se ajungă aici.

Cornelia Bejan este profesoară la o universitate din Iași. Pentru a-și vedea și îngriji mama a cheltuit zilnic sau, uneori, la două zile în jur de 250 lei pentru a face un test PCR. Fără acesta nu avea voie să intre în respectivul spital privat.

În total, femeia ar fi cheltuit în jur de 50.000 de lei pe teste PCR. Din păcate, mama ei a decedat.

O femeie din Iași a cheltuit în jur de 50.000 de lei pe teste PCR. “Durerea mea a fost imensă!”

“Mama a stat timp de 2 ani în acel spital privat. A decedat în aprilie 2021. Am făcut calculul și cel mai ieftin test pe care l-am făcut a fost de 220 lei deci am cheltuit per total 50 de mii de lei doar testele.

Mai dădeam și 180 de lei pe zi internarea mamei și la care se mai adăugau și analizele mamei sau anumite consultații. Presiunea financiară la care am fost supusă a fost enormă. DSP-ul a spus spitalului că este un abuz să îmi ceară zilnic un test negativ, șefa secției de paliații a decis că numai în aceste condiții îmi pot vizita și hrăni mama.

Nu încerc să îmi recuperez banii, sunt extrem de îndurerată de pierderea mamei. Asistenta a uitat să îi pună oxigen mamei și a murit în chinuri, sufocată. Durerea mea a fost imensă și nu mă mai interesează să recuperez nimic din acei bani”, a povestit femeia din Iași, la Antena 3.

Conducerea spitalului nu a putut fi contactată pentru a comenta pe marginea acestui subiect.