O femeie din Iași a trecut prin clipe de groază după ce a născut: “Simțeam că vine moartea”

O femeie din Iași de 41 de ani a trăit un adevărat coșmar, după ce a născut, din cauza problemelor de sănătate, pe care fătul le avea. Medicii au mărturisit că femeia a suferit o depresie postnatală prelungită, care a început să îi afecteze nu doar starea emoțională, ci și corporală.

Tulburările emoționale i-au provocat probleme ale sistemului digestiv, carențe și stări permanente de oboseală. Din fericire, datorită stilului alimentar sănătos, dar și mișcării, Loredana Irimia a început ușor, ușor, să se vindece, potrivit bzi.ro.

“Starile mele le puneam la acea vreme pe seama stresului cumulat de acasa si de la locul de munca, unde survenisera niste schimbari majore si unde eram in permanenta in conflict cu o colega mai in varsta. Starile mele s-au prelungit timp de mai multe zile. Am decis sa merg la medicul de familie care mi-a prescris vitamine, crezand ca este de vina starea de oboseala pentru starile mele.

Pastilele nu au functionat si am revenit la medicul de familie. M-a trimis apoi la endocrinolog, care, dupa anumite teste, mi-a spus ca nu am nicio afectiune depistata de ei. Ulterior, am ajuns la psiholog. Povestindu-i tot ceea ce mi se intampla, a spus ca sufar de depresie postnatala prelungita, de anxietate. Am luat pastile care simteam ca ma drogheaza, nu mai simteam nimic, nu mai auzeam nimic. Am facut si 20 de sedinte la psiholog si nu m-au ajutat. Simteam ca vine moartea in fiecare zi“, spune Loredana.

Psihologii ieșeni susțin ca 80-90 la sută dintre cazurile cu care se confruntă sunt cele legate de anxietate și depresie. Analizând cazul Loredanei, aceștia spun că, la primele sedințe de terapie, se recomandă pacientului să renunțe la obiceiurile alimentare dăunătoare și să se axeze pe cele sănătoase și pe sport.

“Loredana a suferit efectele unei depresii postpartum netratate. Depresia si anxietatea merg mana in mana. Depresia postpartum este descrisa ca fiind o frica neexplicabila, o grija excesiva. Desi, multe ori, pacientii confunda starile de la nivelul fizic cu starile de anxietate. Pentru a evita aceasta confuzie, mereu recomand pacientilor sa renunte la obiceiurile alimentare nesanatoase si sa faca sport si, astfel, sa inlocuiasca practic adrenalina, hormonul stresului, cu dopamina si serotonina. Din alimentatie ne luam energie, ne luam vitaminele si nutrientii necesari starii de bine, la care contribuie si endorfinele, hormonii placerii surveniti prin exercitiile fizice. Practic, Loredana, schimbandu-si obiceiurile alimentare si combinand cu exercitii fizice, a ajutat mintea sa-si rescrie un nou program. Intuitiv, s-a reprogramat mental sa renunte la frici“, a specificat Alina Dafinoiu, psiholog clinician la Institutul de Psihiatrie “Socola” Iasi.