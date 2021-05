O femeie și-a anulat nunta în ultima lună, după ce a aflat că bărbatul o înșală. Genial cum a descoperit totul

O femeie și-a anulat nunta după ce a aflat, cu stupoare, că viitorul mire o înșală. Modul în care a descoperit totul e complet hilar.

Femeia, de pe TikTok, a spus că este obligată să anuleze nunta care avea loc în mai puțin de o lună și să dea vestea proastă pentru peste o sută de invitați.

Leela Li a spus că familia ei a judecat-o „în stânga și în dreapta” pentru decizia sa dură.

„Mi-am anulat nunta cu 26 de zile înainte să se întâmple pentru că mi-am găsit fostul logodnic pe un site pentru adulți”, a spus ea.

„A fost și o nuntă mare. Nu a fost doar o mică întâlnire, am avut 101 persoane invitate din toate Statele Unite.”

Cum a descoperit totul

„Am început să văd niște steaguri roșii, așa că am început să caut. Nu știu dacă am obținut ceea ce doream, adică cred că am făcut-o.”

Leela fusese logodită cu bărbatul de un an, având trei ani de relație în total,iar familiile lor se înțelegeau bine.

Însă, după ce el a propus o relație deschisă înainte de marele eveniment, ea a decis să ia o pauză și a plecat să stea acasă la prietena ei.

Descriind momentul în care și-a dat seama că ceva nu este în regulă, Leela a spus că s-a întors în casa lor pentru a-și folosi computerul.

„Mă conectez la computer și văd că există lucruri în coșul de reciclare, așa că, desigur, dau click pe el.”

„A fost șters istoricul de pe un site pentru adulți și sunt lucruri ciudate.”

După ce a scotocit site-ul cu prietenii ei, ea a spus că nu poate găsi nimic cu numele sau fața lui, dar a recunoscut o fotografie.

A prezentat o altă parte a corpului – cu lenjeria de pat a fetei în fundal.

„Acele imagini erau cam noi, de câteva luni, așa că acest lucru nu era ceva care se întâmplase cu mult timp înainte ca noi să fim împreună.”

„Știam că este nou”, a spus femeia.

Povestea ei a devenit virală, cu peste 4,8 milioane de vizualizări pentru videoclipul inițial pe platforma socială, urmată de o serie de urmăriri.

Afirmațiile ei sincere au stârnit mii de comentarii de susținere, în timp ce alții au împărtășit povești despre momente similare sfâșietoare.

O femeie a comentat: „Îmi pare rău. Divorțul este mult mai scump și mai dureros, ai făcut ceea ce trebuie. „

Un altul a spus: „Aș prefera să aflu cu 26 de zile înainte decât cu 26 de zile după aceea”.

Un al treilea a adăugat: „Ați luat decizia corectă. Mi-aș dori să-l anulez pe al meu. Divorțul este mai greu de pășit decât ieșirea dintr-un angajament. Deci, sunt mândru de tine.”