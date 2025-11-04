O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile

Ies la iveală mărturii cutremurătoare despre clinica privată din Constanța, acolo unde o tânără s-a stins din viață la puțin timp după naștere. Persoanele care au fost angajate sau au fost internate în spitalul privat au făcut dezvăluiri halucinante.

O fostă moașă a clincii a mărturisit că maternitatea nu avea instrumentar medical necesar pentru că, oricum, cadrele medicale nu știau să îl folosească. Mai mult decât atât, medicii erau sfătuiți să-și folosească “creativitatea” în situații de criză. De asemenea, ghidurile și protocoalele medicale nu erau respectate, iar viața pacientelor era adesea pusă în pericol.

O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea

Fosta angajată de la Spitalul Armonia din Constanța a vorbit despre condițiile periculoase din maternitate și despre lipsa pregătirii pentru situațiile medicale complicate. Potrivit acesteia, ghidurile și protocoalele medicale erau frecvent încălcate, iar siguranța pacientelor era pusă în pericol.

„Apa era prea fierbinte, tot discutam de aspectele astea. Cada, de exemplu, a fost aleasă roz-fucsia, deși nu vedem sângele în ea. Am solicitat, bineînțeles, o cadă de grad medical albă. Nu s-a ținut cont de aceste aspecte la nivelul managementului. Mi s-a spus că aia a fost mai ieftină și că e o culoare frumoasă. În acel salon era masă de nașteri și era și o piscină în mijloc. Avea puțină apă, oricum de o temperatură rece, adică nu m-aș fi băgat oricum acolo”, povestește o fostă angajată, potrivit Digi24.

Mai mult, nu doar nașterea în apă se desfășura în condiții periculoase la spitalul din Constanța. Aceasta susține că nu exista instrumentar medical esențial, pe motiv că se sperie gravidele de el.

„Nu aveau vid-extractor. Mi s-a spus că se sperie gravidele de el, deși este un instrument care ajută la finalizarea nașterilor pe cale vaginală atunci când apar complicații. Este foarte necesar oricărei maternități, la fel ca forcepsul. Nici pe acela nu-l aveau. Am înțeles mai târziu că unele gărzi de medici nu știau să le folosească și atunci, practic, nici nu le aveau în maternitate. Linia de anestezie era acasă, la domiciliu, la distanță foarte mare, adică în Năvodari”, a mai spus femeia.

De asemenea, moașa a mai spus toate aceste probleme șefei secției de obstetrică-ginecologie și chiar la DSP Constanța.

„Am discutat telefonic cu DSP și am încercat, de asemenea, să povestesc ce se întâmplă în spital, dar nu m-a ascultat absolut nimeni. Până recent, când am făcut un denunț către Ministerul Sănătății. Aveam discuții cu șefa secției de pe atunci legate de creativitate, că trebuie să fim inventivi. Când eu pomeneam de ghiduri, protocoale și scenarii de caz, practic să repetăm răspunsul la urgență în echipă, ca să fim pregătiți, răspunsul a fost că nu, că vom fi creativi la momentul ăla. Și am spus: „Ok, eu nu sunt aici la pictură, îmi pare rău, eu nu am venit decât să practic medicina, nu creativitate”, povestește fosta angajată.

