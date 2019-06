O fostă concurentă de la ”Puterea Dragostei” a povestit care sunt de fapt condițiile în care trăiesc în Turcia

Raluca, una dintre ”veteranele” concursului, eliminată recent, a povestit care sunt condițiile reale în care trăiesc concurenții, asta după ce au apărut zvonuri că ar fi privați de mâncare pentru multe ore.

Raluca a părăsit recent competiția, după ce iubitul ei, Ricardo, și-a dorit să părăsească casa ”Puterea Dragostei” pentru a pleca să lucreze în Statele Unite.

”Eu am vrut să ies, și le-am cerut să mă voteze. Altfel, aș fi rămas mult și bine acolo. Însă, fără Ricardo, nu mai aveam de ce să stau în show”, a explicat Raluca.

Tot ea a mărturisit și care sunt condițiile în care concurenți trăiesc zi de zi, în Turcia, acolo unde au loc filmările pentru emisiune.

“Am citit tot felul de prostii, cum că nu am fi fost tratați corespunzător în Turcia. Nimic mai fals! Acolo, am avut orice ne-am dorit. Eram cazați la un hotel de patru stele, ce vreți mai mult, aveam mâncare la discreție. Aveam o diurnă, fiindcă așa era protocolul când ești în străinătate, și ne luăm ce ne doream. Vorbele acestea urâte au fost aruncate de concurenți, care, culmea, vor să revină în emisiune. Păi… Dacă nu aveau condiții, de ce mai doresc să revină în casă? Această este intrebarea mea“, a spus Raluca, în exclusivitate, la Wowbiz.ro.