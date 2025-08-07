Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » O fostă concurentă la MasterChef a murit într-un grav accident de circulație. Avea numai 38 de ani

O fostă concurentă la MasterChef a murit într-un grav accident de circulație. Avea numai 38 de ani

07/08/2025
O fostă concurentă la MasterChef a murit într-un grav accident de circulație. Avea numai 38 de ani
Sursa foto: Instagram

Yanin Campos, cunoscută pentru participarea sa la al patrulea sezon al emisiunii MasterChef Mexic, a decedat luni, 4 august, la vârsta de 38 de ani. Vestea a fost confirmată public de fratele ei, Raúl Campos, pe rețelele de socializare.

Acesta a anunțat că sora sa urma să fie înmormântată în orașul său natal, Chihuahua, informează ejecentral.com.

Bucătăreasa a fost victima unui accident de mașină în capitala statului. Accidentul a avut loc sâmbătă dimineața, 2 august, iar după două zile la terapie intensivă, Campos a murit din cauza gravității rănilor suferite.

Conform informațiilor furnizate de către autoritățile locale, Campos se afla la volanul mașinii sale când aceasta s-a ciocnit cu un vehicul parcat pe șosea.

După coliziune, ea a fost transportată de urgență la Spitalul Christus Muguerza del Parque, unde a fost internată imediat în secția de Terapie Intensivă. În ciuda eforturilor medicilor, tânăra nu și-a mai revenit și a decedat luni, 4 august.

Parchetul din Chihuahua a inițiat o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului. Autoritățile implicate în anchetă iau în considerare factori precum viteza excesivă, posibila distragere a atenției și alte condiții legate de condițiile de trafic din momentul producerii accidentului.

Cine era Yanin Campos?

Yanin Campos a devenit cunoscută în 2018, când a participat la cel de-al patrulea sezon al emisiunii MasterChef Mexic, unde s-a clasat printre primii șase concurenți. Carisma și stilul ei culinar i-au adus recunoașterea publicului, permițându-i să revină un an mai târziu în ediția specială MasterChef: La Revancha.

În La Revancha, Campos a fost a opta eliminată, terminând pe locul 11 în competiție. Deși nu a ajuns în finală, participarea sa i-a asigurat un loc în amintirea fanilor emisiunii, notează sursa citată.

Pe lângă experiența sa în televiziune, Campos a lucrat ca asistentă medicală în orașul ei natal, Chihuahua. De asemenea, s-a aventurat în crearea de conținut pe platforme digitale pentru adulți.

Procurorul General din Chihuahua continuă să adune informații pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în dimineața zilei de 2 august.

