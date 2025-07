O ispită de la Insula Iubirii a trăit un adevărat coșmar! A fost sechestrată și agresată de fostul iubit: „M-a băgat în spital de 3 ori”

Așteptarea a luat sfârșit și un nou sezon Insula Iubirii a început. Telespectatorii au făcut deja cunoștință cu noile cupluri, dar și cu noile ispite. În rândul celor din urmă se înscrie și Naba Salem. Bruneta este gata să facă ravagii, are mereu zâmbetul pe buze, însă puțini sunt cei care știu drama pe care o ascunde. Tânăra a trecut prin momente grele, iar acum nu mai are deloc încredere în bărbați.

Naba Salem face parte din suita de ispite feminine de la Insula Iubirii. Acesta își joacă la perfecție rolul, iar bărbații din cupluri deja au pus ochii pe ea. Însă, ce nu știu aceștia este faptul că este greu ca un bărbat să îi câștige încredere. Bruneta a trecut printr-o relația ce a traumatizat-o.

Naba Salem este singură de ani de zile și asta pentru că ultima relația pe care a avut-o a fost una traumatizantă. Bruneta a trecut prin episoade de coșmar, iar tot ce a pățit a făcut-o să nu mai aibă încredere în bărbați. În urmă cu ceva timp, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre calvarul pe care l-a trăit.

Mai exact, în fosta relație, Naba Salem a fost victima violenței domestice. Aceasta a fost bătută și chiar sechestrată de fostul partener. Mai mult, ea a apelat la oamenii legii și a încercat să scape de bărbatul ce îi făcea viața un coșmar, însă acesta avea relații în Poliție și nu a pățit nimic.

Din fericire, Naba Salem a reușit să scape din relația toxică, însă aceasta a lăsat urme adânci. Ispita și-a pierdut încredere în bărbați și cu greu cineva îi mai poate intra în grații.

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.

Au fost mai multe situații. M-a băgat în spital de vreo trei ori, deci a trecut. De atunci nu am mai putut avea încredere așa, în oricine. Mi-am dat seama că la prima greșeală trebuie să pleci. Un bărbat când te place și te respectă niciodată nu se va purta dizgrațios cu tine, punct. Așa mi-am dat seama că nu toată lumea merită a doua șansă”, declara Naba Salem, potrivit fanatik.ro.